Суперниця Магучіх розкритикувала правила відбору на Абсолютний чемпіонат світу

Бронзова призерка чемпіонату Європи 2026 стрибунка у висоту Марія Вукович незадоволена тим, що не отримала запрошення на Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

Її слова передає Rtcg.me.

"Я чекала списків на Будапешт (місце проведення турніру – прим.), тренувалася після Середземноморських ігор, бо сподівалася змагатися в Угорщині. Коли побачила, що не поїду, зібрала речі та приїхала до Чорногорії. Цей сезон був точно ідеальним, і тепер нам слід відпочити та зарядитися енергією з нашими людьми".

Як відомо, вона не змагалася в Будапешті, хоча була восьмою в рейтингу Всесвітньої легкоатлетичної федерації з 1267 очками, на 10 більше, ніж дев'ята Ламара Дістін з Ямайки, яка отримала спеціальне запрошення. Вісім найкращих учасниць цього сезону змагалися в Угорщині.

"Правила незрозумілі, ми, учасниці, говорили між собою. У Діамантовій лізі моєю метою було набрати достатньо балів, щоб змагатися в Будапешті. Однак мій менеджер сказав мені після етапі в Цюріху, що мені буде важко потрапити до Угорщини. Результат точно не був єдиним міркуванням. Я маю на увазі, що якщо вісім найкращих учасниць мали з'явитися, то я мала там бути. Це, очевидно, була якась маркетингова історія. Я хотіла спробувати стрибнути на два метри", – наголосила Вукович.

Також вона досить критично висловилася про стрибки у висоту під час Абсолютного чемпіонату світу.

"Ззовні це виглядає не надто цікавим для мене. Основна увага приділяється маркетингу, а потреби спортсменів не враховуються. У моїй дисципліні все пройшло дуже швидко, і було холодно. Тож я не дуже у захваті від цього, хоча, звичайно, було б не так погано, якби я там змагалася", – сказала Марія.

Вукович у своєму активі такоє має "срібло" ЧЄ-2022. Тоді вона поступилася Ярославі Магучіх. Цього року чорногорська спортсменка тричі брала висоту 1,98 м, що є її персональним рекордом.

Нагадаємо, Магучіх натякнула, що найближчим часом повернеться в Україну.