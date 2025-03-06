Гладійчук зналася з чемпіонату Європи у день старту

Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук знялася з чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні через стан здоров’я.

Про це у день старту змагань повідомив керівник делегації збірної України Олександр Романюк.

У день змагань у спортсменки погіршився стан здоров'я.

"Напередодні Яна почала почуватися зле. Ми сподівалися, що до кваліфікації її стан поліпшиться, тож вирішили не знімати її зі змагань одразу. Проте сьогодні стан Гладійчук лише погіршився й ми все ж були змушені вдатися до цього кроку.

Дуже прикро, що так трапилося. Яна доклала багато зусиль упродовж сезону, щоб відібратися на чемпіонат Європи. Взимку у неї було багато турнірів, виступи на яких забезпечили їй необхідну кількість балів і позицію в рейтингу для потрапляння на чемпіонат. Попри довгу дорогу вона також вирішила приїхати на чемпіонат України й тим самим остаточно забезпечити собі місце в команді.

Будемо сподіватися, що Яна швидко одужає і зможе себе реалізувати вже на наступних змаганнях", – розповів Романюк.