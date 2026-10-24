Верро і Тамбері визнані найкращими легкоатлетами Європи 2026 року

Швейцарка Одрі Верро та італієць Джанмарко Тамбері отримали нагороди "Легкоатлетка року" і "Легкоатлет року" на церемонії European Athletics Golden Tracks у Лозанні.

Про це повідомляє сайт Європейської легкоатлетичної асоціації.

Верро випередила у голосуванні італійку Надію Баттоклетті та британку Емі Гант.

Тамбері став переможцем чоловічої номінації, де серед фіналістів також були швед Арманд Дуплантіс і грек Мілтіадіс Тентоглу.

Для Верро нагорода стала визнанням яскравого сезону на дистанції 800 метрів.

Водночас Тамбері цього року здобув четвертий титул чемпіона Європи у стрибках у висоту, а згодом переміг на World Athletics Ultimate Championships, показавши найкращий результат сезону у світі – 2,37 м.

Серед десяти претенденток на жіночу нагороду була й українка Ярослава Магучіх. У 2026 році вона стала чемпіонкою Європи та світу в приміщенні, а також перемогла на World Athletics Ultimate Championship. До трійки фіналісток українка не потрапила.

Напередодні світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, що 15 жовтня розпочинає підготовку до зимового сезону та протестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.