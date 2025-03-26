Українка з національним рекордом виграла "золото" чемпіонату світу серед ветеранів
Українська спортсменка Тетяна Насонова стала чемпіонкою світу з легкої атлетики у метанні ваги серед ветеранів.
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
Згідно з джерелом, херсонська легкоатлетка виступила на чемпіонаті світу серед ветеранів у приміщенні, який проходить в американському Гейнсвіллі.
Під час змагань з метання ваги спортсменка виборола золоту медаль та встановила новий національний рекорд – 14,58 метра у віковій категорії жінок 45-49 років.
Повідомляється, що Тетяна Насонова – майстерка спорту України та викладачка Херсонського фахового спортивного коледжу.
На цьому для неї чемпіонат світу не закінчився. Попереду у Тетяни ще буде один важливий старт – змагання у штовханні ядра.
Нагадаємо, що українські паралімпійські дзюдоїсти виграли повний комплект нагород Кубку світу.