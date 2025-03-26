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Українка з національним рекордом виграла "золото" чемпіонату світу серед ветеранів

Олексій Погорелов — 26 березня 2025, 17:25
Тетяна Насонова (з прапором)
Тетяна Насонова (з прапором)
Херсонська ОВА

Українська спортсменка Тетяна Насонова стала чемпіонкою світу з легкої атлетики у метанні ваги серед ветеранів.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Згідно з джерелом, херсонська легкоатлетка виступила на чемпіонаті світу серед ветеранів у приміщенні, який проходить в американському Гейнсвіллі.

Під час змагань з метання ваги спортсменка виборола золоту медаль та встановила новий національний рекорд – 14,58 метра у віковій категорії жінок 45-49 років.

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Повідомляється, що Тетяна Насонова – майстерка спорту України та викладачка Херсонського фахового спортивного коледжу.

На цьому для неї чемпіонат світу не закінчився. Попереду у Тетяни ще буде один важливий старт – змагання у штовханні ядра.

Нагадаємо, що українські паралімпійські дзюдоїсти виграли повний комплект нагород Кубку світу.

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