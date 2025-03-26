Українські паралімпійські дзюдоїсти виграли повний комплект нагород Кубку світу
Українці паралімпійці-дзюдоїсти виграли золоту, срібну та бронзову медалі Кубку світу, який проходив у Тбілісі.
Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
З 24 по 25 березня в столиці Грузії проходив турнір серії Grand Slam, одразу після якого відбувся IBSA Кубок світу з дзюдо серед спортсменів з порушенням зору.
Україна була серед 20 країн, 126 спортсменів яких брали участь у змаганнях. І світова першість пройшла для українців успішно.
Анастасія Гарник (клас J1, вагова категорія понад 70 кг) виграла золоту медаль, Анжела Гаврисюк (клас J1, вагова категорія до 60 кг) стала срібною призеркою, а Давид Хорава (клас J2, вагова категорія до 70 кг) здобув "бронзу" змагань.
Людмила Якимчук (клас J2, вагова категорія до 52 кг) та Магомедов Руфат (клас J2, вагова категория -81 кг) запинилися за крок від нагород, посівши п'яті місця.
Раніше стало відомо, що українського легкоатлета дискваліфікували через порушення антидопінгових правил.