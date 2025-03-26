Українські паралімпійські дзюдоїсти виграли повний комплект нагород Кубку світу

Українці паралімпійці-дзюдоїсти виграли золоту, срібну та бронзову медалі Кубку світу, який проходив у Тбілісі.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

З 24 по 25 березня в столиці Грузії проходив турнір серії Grand Slam, одразу після якого відбувся IBSA Кубок світу з дзюдо серед спортсменів з порушенням зору.

Україна була серед 20 країн, 126 спортсменів яких брали участь у змаганнях. І світова першість пройшла для українців успішно.

Анастасія Гарник (клас J1, вагова категорія понад 70 кг) виграла золоту медаль, Анжела Гаврисюк (клас J1, вагова категорія до 60 кг) стала срібною призеркою, а Давид Хорава (клас J2, вагова категорія до 70 кг) здобув "бронзу" змагань.

Давид Хорава (праворуч) Федерація дзюдо України

Людмила Якимчук (клас J2, вагова категорія до 52 кг) та Магомедов Руфат (клас J2, вагова категория -81 кг) запинилися за крок від нагород, посівши п'яті місця.

Раніше стало відомо, що українського легкоатлета дискваліфікували через порушення антидопінгових правил.