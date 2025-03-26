Коцар завершила виступи на чемпіонаті світу-2025, зупинившись на стадії кваліфікації

Українська фристайлістка Катерина Коцар не змогла подолати кваліфікацію чемпіонату світу 2025 року у бігейрі, продемонструвавши десятий результат.

Коцар була єдиною представницею України, яка відібралася на світову першість. У кваліфікації Катерина стрибала тричі.

Перша спроба була невдалою: українка отримала за свій стрибок всього 32,75 бали. Потім все було в рази краще: 67,75 та 79,75 бали. Її третій стрибок став другим найкращим серед усіх учасниць кваліфікації в останній спробі.

Але, на жаль, провал у першому стрибку не дозволив Катерині потрапити до вісімки фристайлісток, які кваліфікувалися до фіналу. У підсумку з результатом 147,5 бали Коцар посіла десяте місце. Їй не вистачило всього 11,25 бали, щоб отримати можливість позмагатися за нагороди.

Фінал чемпіонату світу з бігейру, який проходить в швейцарському Енгандіні, відбудеться у неділю, 30 березня.

Нагадаємо, що недавно Катерина Коцар не змогла подолати кваліфікацію чемпіонату світу у слоупстайлі.