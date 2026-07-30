Cереда – один із фаворитів, Маршан збирається домінувати: прев'ю чемпіонату Європи з водних видів спорту

Із 31 липня до 16 серпня Париж прийматиме чемпіонат Європи з водних видів спорту-2026 – один із головних стартів сезону для найсильніших спортсменів континенту.

Турнір стане першим великим мультидисциплінарним форумом після Олімпійських ігор у Парижі, а більшість змагань відбудеться саме на об'єктах, які були побудовані або реконструйовані до Ігор-2024.

Про це, перспективи представників України, історію турніру та головних зірок – у матеріалі.

Де і в яких дисциплінах змагатимуться спортсмени?

Центральною ареною стане "Olympic Aquatics Centre" у Сен-Дені, тоді як запливи на відкритій воді та хайдайвінг проходитимуть у річці Сена.

"Olympic Aquatics Centre" worldaquatics.com

Чемпіонат триватиме 17 днів і збере понад дві тисячі спортсменів із десятків країн Європи. Для багатьох це стане можливістю не лише поборотися за медалі континентальної першості, а й чудово підготуватися до чемпіонату світу та наступного олімпійського циклу.

Загалом буде розіграно 80 комплектів нагород у п'яти дисциплінах, що робить турнір одним із наймасштабніших у календарі European Aquatics.

Для України чемпіонат має особливе значення. Традиційно найбільші сподівання пов'язані зі стрибками у воду та артистичним плаванням, де українські спортсмени вже багато років входять до числа європейської еліти.

Водночас молоде покоління поступово заявляє про себе і в інших дисциплінах, тому збірна має реальні шанси повернутися з Парижа з нагородами.

На чемпіонаті Європи-2026 будуть розіграні медалі у п'яти видах водного спорту

плавання;

стрибки у воду;

артистичне плавання;

плавання на відкритій воді;

хайдайвінг (стрибки у воду з великої висоти).

На що можуть претендувати українці?

Як і впродовж останнього десятиліття, головною медальною надією України залишаються стрибки у воду. Саме в цій дисципліні українська збірна регулярно входить до числа найсильніших у Європі.

Безумовним лідером команди є Олексій Середа. Попри свій молодий вік, він уже давно входить до світової еліти та є триразовим чемпіоном Європи в індивідуальних стрибках із 10-метрової вишки. Перед стартом у Парижі саме українець вважається одним із головних фаворитів дисципліни.

Читайте також : Середа: У синхроні є певний прогрес

Напередодні чемпіонату European Aquatics окремо відзначила, що Середа претендує на свій четвертий європейський титул у цій дисципліні, а також залишається одним із найяскравіших спортсменів турніру.

Не менш серйозні перспективи Україна має і в синхронних стрибках. Дует Олексій Середа – Марк Гриценко вже встиг заявити про себе на міжнародній арені, а минулого року виборов золото чемпіонату Європи. У Парижі українці знову входитимуть до числа головних претендентів на перемогу, хоча конкуренція з боку Великої Британії та Німеччини буде надзвичайно високою.

Олексій Середа facebook.com/ukrainiandiving

Ще одним українцем, який цілком здатний втрутитися у боротьбу за медалі, є Данило Коновалов. Минулорічний бронзовий призер континентальної першості на метровому трампліні продовжує прогресувати й у Парижі матиме всі шанси знову піднятися на п'єдестал.

Традиційно високі очікування пов'язані й з артистичним плаванням. Саме українська школа вже багато років залишається однією з найсильніших, а збірна регулярно здобуває нагороди чемпіонатів Європи та світу.

У плаванні та запливах на відкритій воді українській команді буде значно складніше боротися за нагороди. Тут традиційно домінують спортсмени Великої Британії, Франції, Італії, Угорщини та Нідерландів.

Водночас виходи українських плавців до фіналів уже можна буде вважати позитивним результатом, особливо з огляду на омолодження складу.

Варто сказати, що наразі збірними з плавання тренуються у Вірменії у гірській місцевості задля оптимальної підготовки.

Попередні виступи українців

Україна традиційно входить до числа найуспішніших збірних Європи у стрибках у воду та артистичному плаванні. Саме ці дисципліни протягом останніх років забезпечують нашій команді основний медальний доробок на континентальних першостях.

Якщо брати історію, то кожен ЧЄ був із медалями. У 1993-му, під час дебютного виступу, спортсмени здобули 1 срібло та 2 бронзи. Через два роки було вже 3 срібла та 1 бронза. У 1997-му взагалі було 9 медалей. А в 1999 збірна України вперше потрапила до трійки найкращих медального заліку.

У 2000-і "синьо-жовті" тримали марку, постійно тримаючися в групі лідерів.

Особливо вартує уваги чемпіонат Європи 2004, який завершився перемогою в медальному заліку. Рекордні для нас 20 медалей дозволили виграти залік. Так, за кількістю українці поступилися росіянам та італійцям, але вдалося здобути аж 11 нагород найвищого ґатунку.

Згодом результати пішли на спад. Варто виокремити турнір 2016 року в Лондоні. Збірна України здобула 20 медалей.

Хто головні зірки турніру?

Однією з найбільших зірок чемпіонату стане француз Леон Маршан. Чотириразовий олімпійський чемпіон Парижа-2024 та найкращий плавець 2025 року уже зараз вважається найсильнішим універсальним плавцем світу, а домашній чемпіонат Європи стане для нього чудовою можливістю поповнити колекцію титулів.

Леон Маршан instagram.com/leon.marchand31/

За останньою інформацією, кілька тижнів тому на чемпіонаті своєї країни він зазнав травми, але зараз готовий майже на 100%. Очікується, що крім індивідуальних дисциплін зірка плавання допоможе національній збірній і в естафетах.

У стрибках у воду увага буде прикута до українця Олексія Середи. Українець є багаторазовим чемпіоном Європи та одним із найстабільніших виконавців у світі на 10-метровій вишці.

Серед жінок однією з центральних постатей стане нідерландська плавчиня Марріт Стенберген – олімпійська чемпіонка та багаторазова призерка світових першостей. Місяць тому вона встановила світовий рекорд на дистанції 100 м вільним стилем.

Марріт Стеенберген

Також традиційно високі результати очікуються від британських плавців Бена Прауда, Метта Річардса та Данкана Скотта, які вже багато років входять до світової еліти спринтерського та естафетного плавання.

У змаганнях із плавання на відкритій воді фаворитами залишаються представники Італії, Франції та Угорщини, які протягом останнього десятиліття фактично домінують на міжнародній арені.

Історія турніру

Чемпіонат Європи з водних видів спорту проводиться з 1926 року й є одним із найстаріших мультиспортивних турнірів континенту. Першу першість приймав Будапешт, а змагання від самого початку об'єднали плавання, стрибки у воду та водне поло.

Після ЧЄ-1938 подія не проводилася 9 років. Причина – Друга світова війна.

Згодом захід відбувався раз на 4 роки. З 1981-го – раз на два роки.

Із роками програма чемпіонату суттєво розширилася. До неї були додані артистичне плавання, плавання на відкритій воді, а останнім нововведенням став хайдайвінг – дисципліну додали до списку лише в 2022 році.

Де дивитися в Україні

Офіційним транслятором European Aquatics Championships в Україні є Суспільне Спорт. Змагання транслюватимуться наживо на телеканалі Суспільне Спорт, а також на офіційному YouTube-каналі мовника.

Крім того, за перебігом чемпіонату можна буде стежити на офіційному сайті European Aquatics (потрібна реєстрація – прим.), де будуть доступні результати в режимі реального часу, стартові протоколи та підсумкові протоколи всіх дисциплін.