Україна здобула п’яту медаль на чемпіонаті Європи

Данило Коновалов приніс збірній України п’яту медаль на чемпіонаті Європи 2025 року зі стрибків у воду в турецькій Анталії.

22-річний спортсмен завоював бронзу в стрибках з 1-метрового трампліна. Для Коновалова це перша в кар’єрі особиста медаль на чемпіонатах Європи.

Коновалов набрав 390,55 бала, програвши лише німцеві Марітцу Лінусу Веземанну та представнику Італії Лоренцо Марсальї. Ще один українець, Богдан Чижовський, показав шостий результат.

Підсумкові результати:

Сумарно це п’ята нагорода для збірної України на чемпіонаті Європи-2025, попередні чотири були золотими. Сьогодні, 26 травня, Кирило Болюх та Ксенія Байло перемогли у змішаних змаганнях на 10-метровому трампліні. Наразі збірна України очолює медальний залік турніру.