Чемпіон світу не зміг повернутися на батьківщину через проблеми з візою

Іспанський плавець, чемпіон світу з плавання на 200 метрів брасом на короткій воді, Карлес Коль Марті, що мешкає в США, не братиме участі в чемпіонаті Іспанії цього літа через проблеми з візою.

Про це повідомляє Swimswam.com.

У заяві, опублікованій спільно з Королівською федерацією іспанського плавання (RFEN) в Instagram, Коль Марті повідомив, що через ці ускладнення він не зміг взяти участь у національному чемпіонаті країни, а також у чемпіонаті Європи 2026 року.

"Я хочу повідомити RFEN, що з причин, пов'язаних з моєю візою, я не братиму участі у відбірковому чемпіонаті Іспанії до чемпіонату Європи. Як наслідок, я також не братиму участі у Чемпіонаті Європи в Парижі цього літа, оскільки не зможу відповідати критеріям відбору, встановленим RFEN. Протягом цих місяців я зосереджу свою підготовку на чемпіонаті світу (на короткій дистанції) в Китаї, а також на своїй подорожі на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Я бажаю іспанській делегації в Парижі всіляких успіхів".

24-річний уродженець Каталонії, який тренується під керівництвом свого співвітчизника іспанця Серхіо Лопеса у Вірджинському політехнічному інституті, не розкрив подробиць щодо своїх візових проблем.

У багатьох випадках спортсмени, які мають візи в США, повинні залишатися в США, якщо їхня заявка на продовження або зміну візи очікує розгляду.

Марті є чинним чемпіоном світу та чемпіоном Європи на короткій воді на 200 метрів брасом. У великому басейні він має особистий рекорд (і національний рекорд) 2:08.49, який він встановив у півфіналі чемпіонату світу 2025 року.