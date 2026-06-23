Чемпіон світу не зміг повернутися на батьківщину через проблеми з візою
Іспанський плавець, чемпіон світу з плавання на 200 метрів брасом на короткій воді, Карлес Коль Марті, що мешкає в США, не братиме участі в чемпіонаті Іспанії цього літа через проблеми з візою.
Про це повідомляє Swimswam.com.
У заяві, опублікованій спільно з Королівською федерацією іспанського плавання (RFEN) в Instagram, Коль Марті повідомив, що через ці ускладнення він не зміг взяти участь у національному чемпіонаті країни, а також у чемпіонаті Європи 2026 року.
"Я хочу повідомити RFEN, що з причин, пов'язаних з моєю візою, я не братиму участі у відбірковому чемпіонаті Іспанії до чемпіонату Європи.
Як наслідок, я також не братиму участі у Чемпіонаті Європи в Парижі цього літа, оскільки не зможу відповідати критеріям відбору, встановленим RFEN.
Протягом цих місяців я зосереджу свою підготовку на чемпіонаті світу (на короткій дистанції) в Китаї, а також на своїй подорожі на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.
Я бажаю іспанській делегації в Парижі всіляких успіхів".
24-річний уродженець Каталонії, який тренується під керівництвом свого співвітчизника іспанця Серхіо Лопеса у Вірджинському політехнічному інституті, не розкрив подробиць щодо своїх візових проблем.
У багатьох випадках спортсмени, які мають візи в США, повинні залишатися в США, якщо їхня заявка на продовження або зміну візи очікує розгляду.
Марті є чинним чемпіоном світу та чемпіоном Європи на короткій воді на 200 метрів брасом. У великому басейні він має особистий рекорд (і національний рекорд) 2:08.49, який він встановив у півфіналі чемпіонату світу 2025 року.