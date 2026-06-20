Американська плавчиня побила світовий рекорд на 50 м вільним стилем

Зіркова американська плавчиня Кейт Дуглас встановила новий рекорд світу на дистанції 50 метрів вільним стилем. Це трапилося на змаганнях Pro Swim Series у американському Індіанаполісі.

Вона подолала дистанцію за 23,59 секунди. Дуглас на 0,02 секунди побила попередній рекорд (23,61 с), який під час чемпіонату світу 2023 року в Японії встановила шведа Сара Шьострьом.

Дуглас є однією з головних зірок сучасного світового плавання. 24-річна американка завоювала два золота на Олімпіаді-2024 у Парижі. Також вона є 7-разовою чемпіонкою світу та 11-разовою чемпіонкою світу на короткій воді.

У жовтні минулого року Дуглас встановила новий рекорд світу на дистанції 100 метрів вільним стилем на короткій воді. Сумарно на короткій воді вона володіє трьома світовими рекордами.