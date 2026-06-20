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Американська плавчиня побила світовий рекорд на 50 м вільним стилем

Олег Дідух — 20 червня 2026, 12:51
Американська плавчиня побила світовий рекорд на 50 м вільним стилем
Кейт Дуглас
x.com/worldaquatics

Зіркова американська плавчиня Кейт Дуглас встановила новий рекорд світу на дистанції 50 метрів вільним стилем. Це трапилося на змаганнях Pro Swim Series у американському Індіанаполісі.

Вона подолала дистанцію за 23,59 секунди. Дуглас на 0,02 секунди побила попередній рекорд (23,61 с), який під час чемпіонату світу 2023 року в Японії встановила шведа Сара Шьострьом.

Дуглас є однією з головних зірок сучасного світового плавання. 24-річна американка завоювала два золота на Олімпіаді-2024 у Парижі. Також вона є 7-разовою чемпіонкою світу та 11-разовою чемпіонкою світу на короткій воді.

У жовтні минулого року Дуглас встановила новий рекорд світу на дистанції 100 метрів вільним стилем на короткій воді. Сумарно на короткій воді вона володіє трьома світовими рекордами.

Плавання Світовий рекорд Кейт Дуглас

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