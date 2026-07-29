Середа: У синхроні є певний прогрес

Український стрибун у воді Віталій Середа оцінив свою готовність до чемпіонату Європи-2026.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"До початку зборів у Польщі мене знову дещо турбував прес. У мене часто трапляються мікротравми, і це трохи заважає. Тому один тиждень я його сильно не навантажував. Біль минув, і я повернувся до роботи. Зараз із пресом усе нормально, приїхали до Парижа, випробовуємо басейн і робимо перші стрибки. Загалом цей басейн для нас не новий: я тут утретє, і мій партнер по синхронних стрибках тут також був. Мені цей басейн дуже подобається: зручні вишки, гарне покриття на них і зі світлом немає жодних питань. У цьому плані мене все задовольняє.

Стан у мене такий самий, як і перед Кубком світу в Китаї. Я і тоді був готовий, і зараз готовий. Програма не змінюється: усі ті самі стрибки, нічого не змінювали. У синхроні є певний прогрес. Видно, що ми краще стрибаємо саме по синхрону. Бувають помилки в індивідуальному виконанні, але загалом синхронність покращується. Мені вже зручніше, ми адаптуємося один до одного, тож усе буде добре", – заявив Середа.