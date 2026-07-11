16-річний українець виборов "бронзу" на юніорському ЧЄ-2026
Антон Денисенко
Федерація плавання України
Український плавець Антон Денисенко став бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів, який проходить у Мюнхені.
У фінальному запливі на дистанції 400 метрів комплексним плаванням українець показав результат 4:23.28 та посів третє місце.
Для збірної України ця нагорода стала єдиною медаллю четвертого змагального дня турніру.
Також у вечірній програмі українські спортсмени показали такі результати:
- Матвій Українець – 4 місце у фіналі 100 м батерфляй (52.60);
- Яна Клікоцька – 5 місце у фіналі 200 м брас (2:28.09);
- збірна України – 7 місце у фіналі змішаної естафети 4×100 м комбінованим плаванням (3:53.37);
- Софія Джура – 13 місце у півфіналі 200 м батерфляй (2:16.52).
Матвій Українець при цьому зупинився за крок від п'єдесталу на 100-метрівці батерфляєм – до бронзової нагороди йому не вистачило лише 0,05 секунди.
Раніше повідомлялося, що українська фрідайверка Наталія Жаркова встановила два світові рекорди під час змагань у Єгипті.