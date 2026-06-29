Триразова чемпіонка світу встановила світовий рекорд на дистанції 100 м вільним стилем

Триразова чемпіонка світу Марріт Стенберген із Нідерландів побила світовий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем на змаганнях з плавання Sette Colli у Римі.

Про це повідомляє World Aquatics.

Вона показала час 51,68 секунди, покращивши світовий рекорд шведки Сари Шьострем на три соті секунди. Попередній WR був встановлений у 2017 році.

🚨 WOOOOORLD RECORD🚨



Marrit Steenbergen 🇳🇱 sets the new fastest time ever in the Women's 100m Free, touching the wall in 51.68 😱



Lowering the previous World Record of 51.71 set by Sarah Sjostrom back in 2017#Swimming #WorldRecord pic.twitter.com/3PWOkl1GAK — World Aquatics (@WorldAquatics) June 27, 2026

"Я завжди прагнула світового рекорду, але ніколи не думала, що мені вдасться це зробити", – сказала Марріт для RAI Italia.

Це вже другий випадок за кілька тижнів, коли було побито світовий рекорд Шьострем. Минулого тижня американка Кейт Дуглас побила світовий рекорд шведки на дистанції 50 метрів вільним плаванням.

26-річна Стенберген раніше була другою найшвидшою спортсменкою в історії на дистанції 100 метрів вільним стилем. ЇЇ час – 51,86.

During the second day of the 2026 Sette Colli Trophy in Rome, Marrit Steenbergen set a monstrous 51.68 in the women's 100 freestyle to finally break Sarah Sjöström's long-standing world record from 2017 by 0.03 seconds. pic.twitter.com/97Bz5X8Xwg — Swimming Stats (@SwimmingStats) June 27, 2026

Стенберген – перша нідерландка, яка побила світовий рекорд в індивідуальній дисципліні, що входить до олімпійської програми, з часів Марлен Вельдхейс на дистанції 50 метрів батерфляєм у 2009 році.

Останньою представницею нідерландів, яка побила світовий рекорд на 100 метрів вільним плаванням, була Інге де Брюйн на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

26-річна Стенберген тричі вигравала чемпіона світу, ще раз здобувала "золото" на ЧС на короткій воді, а також має шість перемог на чемпіонатах Європи. На Олімпійських іграх у Парижі медалей не здобувала.

Нагадаємо, чемпіон світу з плавання не зумів повернутися на батьківщину через проблеми з візою.