Українка Мазуренко фінішувала п'ятою у півмарафоні на чемпіонаті Європи
Українські спортсмени розпочали свої виступи на першому в історії чемпіонаті Європи з шосейного бігу.
Найкращий результат показала Марія Мазуренко, яка у півмарафоні фінішувала п'ятою. Спортсменка подолала 10 км за 1:12:47. Переможцем забігу стала представниця Бельгії Хлоя Гербієт.
Серед чоловіків Україну представляв Микола Нижник – 22 місце, а першу сходинку посів француз Джиммі Грессьє.
Вже завтра змагання продовжиться забігом на 10 км о 10:30 за київським часом, а марафон відбудеться об 11:15.
ЧЄ-2025 з бігу
Півмарафон, чоловіки
1. Джиммі Грессьє (Франція) – 59:45 хвилин
2. Авет Нфталем Кібраб (Норвегія) – 1:01:08 годину
3. Валентин Гондуан (Франція) – 1:01:54
22. Микола Нижник (Україна) – 1:04:42
Півмарафон, жінки
1. Хлоя Гербієт (Бельгія) – 1:11:39 годину
2. Джельєтт Томас (Бельгія) – 1:11:53
3. Сара Нестола (Італія) – 1:01:08
5. Марія Мазуренко (Україна) – 1:12:47
8. Ольга Нижник (Україна) – 1:13:47
36. Дарина Омарова (Україна) – 1:22:53
Раніше Марина Немченко посіла третє місце у марафоні в Польщі.