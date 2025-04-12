Українка Мазуренко фінішувала п'ятою у півмарафоні на чемпіонаті Європи

Українські спортсмени розпочали свої виступи на першому в історії чемпіонаті Європи з шосейного бігу.

Найкращий результат показала Марія Мазуренко, яка у півмарафоні фінішувала п'ятою. Спортсменка подолала 10 км за 1:12:47. Переможцем забігу стала представниця Бельгії Хлоя Гербієт.

Серед чоловіків Україну представляв Микола Нижник – 22 місце, а першу сходинку посів француз Джиммі Грессьє.

Вже завтра змагання продовжиться забігом на 10 км о 10:30 за київським часом, а марафон відбудеться об 11:15.

ЧЄ-2025 з бігу

Півмарафон, чоловіки

1. Джиммі Грессьє (Франція) – 59:45 хвилин

2. Авет Нфталем Кібраб (Норвегія) – 1:01:08 годину

3. Валентин Гондуан (Франція) – 1:01:54

22. Микола Нижник (Україна) – 1:04:42

Півмарафон, жінки

1. Хлоя Гербієт (Бельгія) – 1:11:39 годину

2. Джельєтт Томас (Бельгія) – 1:11:53

3. Сара Нестола (Італія) – 1:01:08

5. Марія Мазуренко (Україна) – 1:12:47

8. Ольга Нижник (Україна) – 1:13:47

36. Дарина Омарова (Україна) – 1:22:53

Читайте також : Чемпіонат Європи з бігу: перший турнір в історії та шанс для любителів

Раніше Марина Немченко посіла третє місце у марафоні в Польщі.