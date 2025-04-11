Чемпіонат Європи з бігу: перший турнір в історії та шанс для любителів

12 і 13 квітня в бельгійських містах Брюссель і Левен пройде чемпіонат Європи з бігу – перший подібний турнір в історії, де найсильніші атлети континенту розіграють медалі в окремих змаганнях одразу на трьох дистанціях: 10 км, 21 км (напівмарафон) і 42,195 км (марафон).

Серед учасників турніру будуть і українські бігуни, які візьмуть участь у всіх трьох забігах – і в чоловіків, і в жінок. Ба більше, у жіночому напівмарафоні в нас буде потрійне представництво.

Виклик для аматорів та історичний шанс для лідерів

Уже сама участь у забігу передбачає шанс увійти в історію – стати першим чемпіоном на тій чи іншій дистанції. Крім елітних марафонців європейської легкої атлетики, професіоналів, які регулярно виступають у марафонах, організатори вирішили надати шанс на участь у турнірі й бігунам-аматорам. Ба більше, професіонали бігтимуть разом з аматорами та спортсменами з клубів.

Реєстрацію на всі забіги було відкрито ще рік тому і, в підсумку, марафон у рамках чемпіонату Європи стане наймасовішим за всю історію Бельгії. Ідея організаторів полягала в залученні всіх охочих бігунів.

Ситуація – унікальна для змагань під егідою європейської федерації, але не нова для марафонів, де любителі стартують на рівні з профі. Індивідуальні та командні медалі будуть розіграні в усіх дисциплінах, але Європейська легка атлетика підготувала ще й унікальний рейтинг, який допоможе об'єднати елітних бігунів з усіма іншими. Рейтинг країн базуватиметься на 25 найшвидших результатах усіх учасників чемпіонату.

"Чемпіонат Європи з бігу символізує моє бачення спорту, коли він справді відкритий для всіх. Незалежно від того, якого люди віку, якої статі чи статури, швидкі вони чи повільні, з європейської еліти чи аматори – усі вони змагатимуться одночасно та разом у рамках марафону, напівмарафону та на дистанції 10 кілометрів і змагатимуться за місця в загальному та національному рейтингах. Тривалий час легка атлетика вважалася прерогативою лише дуже обдарованих і здорових. І навіть попри те, що дедалі більше дітей і дорослих на всіх континентах займаються бігом, вони досі не вважають себе атлетами. Я сповнений рішучості подолати цю прогалину", – прокоментував формат чемпіонату президент ЄАА (Європейської легкої атлетики) Добромир Карамаринов.

Перспективний Атаманюк і Нижник, який повернувся з війни

Говорячи про українських учасників турніру, насамперед варто відзначити молодого і перспективного Андрія Атаманюка. У грудні минулого року він посів 4 місце на чемпіонаті Європи з кросу серед спортсменів віком до 23 років. На змаганнях в Анталії (Туреччина) 22-річний спортсмен у забігу на дистанції 6322 метри показав результат 18 хвилин 35 секунд.

Тепер на нього чекає виступ на дорослому чемпіонаті Європи й на довшій дистанції – 10 км.

29-річний Микола Нижник виступає на міжнародних змаганнях за збірну України з 2014 року. Його головний козир – досвід. Найвищим результатом уродженця Хмельниччини на міжнародній арені є 4 місце разом із партнерами по збірній у чоловічому командному заліку Кубка Європи-2018, що відбувався в Лондоні.

На початку березня 2022 року Нижник, який проходив тренувальні збори неподалік Ітена (Кенія), повернувся в Україну, щоб приєднатися до збройних сил після початку російського вторгнення. Але зараз бігун повернувся до змагальної практики. Нижник стартуватиме в напівмарафоні.

До речі, 30 березня в Хусті, що на Закарпатті, відбувся чемпіонат України з бігу на 10 кілометрів на шосе. Для багатьох легкоатлетів цей старт став першим у сезоні. І в чоловічих перегонах був зафіксований унікальний випадок. Андрій Атаманюк і Микола Нижник одночасно перетнули фінішну пряму, тож долю переможця визначив фотофініш. У підсумку, чемпіоном став Атаманюк, а другим – Нижник, їхній однаковий результат склав 29:09 хв.

У марафоні Україну представить Олександр Мірошниченко.

Жіночу команду на дистанції 10 км представить Вікторія Шкурко. На цій же дистанції на чемпіонаті України в Хусті вона посіла 2 місце, відставши на 47 секунд від Ольги Нижник. Ольга, як і її чоловік, на ЧЄ візьме участь у напівмарафоні. Також у півмарафоні братимуть участь Марія Мазуренко та Дар'я Омарова. Для Мазуренко, яка восени 2023 року оголосила про те, що змушена попрощатися зі спортом через проблеми зі здоров'ям, це буде перший великий міжнародний старт за довгий час.

Цікаво, що Іванна Мельник ще в травні 2024 року виступала в статусі бігуна-аматора, а вже за рік, у квітні 2025-го, заявлена на чемпіонат Європи в групі "Еліт", серед 27 найсильніших марафонців.

У забігу на дистанції 10 км візьме участь 30-річна львів'янка Софія Яремчук, яка у 2021 році отримала громадянство Італії й відтоді представляє країну на міжнародній арені.

Без головних зірок

Бельгієць сомалійського походження Башир Абді, бронзовий призер марафону Токіо-2020 і срібний медаліст Парижа-2024, який є головною зіркою європейської легкої атлетики в бігу на довгі дистанції, пропустить цьогорічний ЧЄ, навіть попри те, що турнір відбувається в нього вдома, у Бельгії.

У лютому Абді виповнилося 36 років і, можливо, він уже подумує про завершення кар'єри. Хоча за кілька місяців після паризької Олімпіади зірковий ветеран брав участь у Чиказькому марафоні (США), де посів 3 місце.

Також не приїде на чемпіонат Європи Сіфан Хассан. Нідерландська бігунка ефіопського походження в Парижі стала олімпійською чемпіонкою в марафоні, а також виграла бронзові медалі в бігу на 5000 і 10000 метрів. Хассан – олімпійська чемпіонка Токіо-2020 на дистанціях 5000 і 10000, і є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи.

Єдиною з європейських призерок Олімпіади в Парижі, хто візьме участь у цьогорічному турнірі, стане Надя Баттоклетті з Італії. Срібна призерка Ігор-2024 у бігу на 10000 метрів, у Левені також побіжить на коронній дистанції.

Від Королівського палацу в Брюсселі до Левена

У чемпіонаті візьмуть участь 25 000 бігунів. 25 найкращих бігунів зможуть заробити очки в актив своєї країни в підсумковому командному заліку.

Старт марафону буде дано в Брюсселі біля однієї з найбільших визначних пам'яток країни – Королівського палацу. Після 10-кілометрового кола столицею Бельгії, повз Європейський парламент і парк Тервурен, дистанція проляже до Левена, а саме до Parkpoort – місця, де 2021 року був фініш чемпіонату світу з велоспорту. Марафон стартує 13 квітня (у неділю) об 11.15 за київським часом.

Щодо півмарафону та 10-кілометрової дистанції, то вони відбудуться лише вулицями Левена. Напівмарафон відбудеться 12 квітня об 11:00, а забіг на 10 км – о 10:30, 13 квітня.

Де дивитися онлайн

Прямий ефір чемпіонату Європи в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", що входить до пакетів різних кабельних операторів у всіх регіонах України, а також стримінгових сервісів.

Також трансляції каналу доступні на сайті "Суспільне Спорт".