За крок від п'єдесталу: 17-річна Ковальчук стала четвертою на юнацьких Олімпійських іграх-2026

Українська стрибунка у висоту Анастасія Ковальчук зупинилася за крок від п'єдесталу на юнацьких Олімпійських іграх-2026, які тривають у сенегальському Дакарі.

17-річна спортсменка посіла четверте місце у фіналі змагань зі стрибків у висоту на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року. Українка впевнено розпочала фінал, безпомилково подолавши перші три планки. Проте висота 1.71 метра їй не підкорилася.

У підсумку підсумковим результатом Анастасії стала планка 1.68 метра, яка забезпечила їй четвертий рядок підсумкового протоколу.

До цього турніру Анастасія здобула "бронзу" юнацького чемпіонату України та стала третьою на юнацькому чемпіонату Балканської асоціації легкої атлетики U18 у липні 2026 року, подолавши планку на висоті 1.71 м.

Напередодні Віталій Тарасюк здобув "срібло" у спортивній ходьбі. Ця нагорода стала четвертою для української збірної на цих Іграх. Раніше Хазар Гейдаров здобув "золото" у дзюдо, Аліна Дмитрук виборола "срібло" у фехтуванні, а Микита Кузьменко "бронзу" у пляжній боротьбі.