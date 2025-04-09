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Українка посіла третє місце на марафоні у Польщі

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 10:43
Українка посіла третє місце на марафоні у Польщі
Марина Немченко
instagram.com/marina_nemchenko__

Українська легкоатлетка Марина Немченко виграла бронзу марафону у польському місті Лодзь.

Спортсменка пробігла 42,2 км за 2:38:00, поступившись лише Емілії Мазек та представниці Кенії Бетті Чепквоні.

Зазначимо, що у двадцятці кращих також фінішувала інша представниця України – Любов Кирчун. Вона подолала дистанцію за 3:16:01 та посіла 19 місце.

Раніше Немченко вигравала чемпіонат України у дисциплінах марафон та півмарафон, а також посідала третє місце у півмарафоні у Варшаві минулого року.

Раніше повідомлялось, що під час півмарафону у Мадриді помер один з учасників.

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