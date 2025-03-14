Якушенко став чемпіоном Європи U-23 з боротьби

Українець Єгор Якушенко (97 кг) здобув золоту нагороду для України на чемпіонаті Європи U-23 з боротьби, який відбувається у Тирані, Албанія.

У фінальній сутичці він переміг естонця Річарда Карельсона. Зазначимо, що у своєму стартовому поєдинку 18-річний українець здолав нейтрального Абубакара Хаслаханова, у чвертьфіналі здолав хорвата Томіслава Бркана, а у півфіналі турка Мугіттіна Гелваджі.

Ще одну нагороду Україні приніс Олег Халілов (72 кг), який виграв свій поєдинок за бронзу.

Нагадаємо, напередодні українські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті Європи U-23, а Михайло Вишнивецький виграв золотого турніру.