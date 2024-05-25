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Абрамов завоював бронзову медаль на чемпіонат Європи U-23

Станіслав Лисак — 25 травня, 19:38
Абрамов завоював бронзову медаль на чемпіонат Європи U-23

Українець Владислав Абрамов став бронзовим призером чемпіонату Європи U-23 з вільної боротьби, що триває в азербайджанському Баку.

У поєдинку за третє місце українець виявився сильнішим за нейтрального спортсмена Герберта Акапіяна (8:3).

Завтра, 26 травня, українські борці позмагаються за ще ряд медалей. Зокрема, до фіналу ЧЄ вийшов Микита Абрамов, а також Денис Сахалюк побореться за бронзу.

Раніше жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи з боротьби U-23 Владислав Абрамов

Чемпіонат Європи з боротьби U-23

Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи U-23

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