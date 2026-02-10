Чемпіон світу з вінгсьюту трагічно загинув під час стрибка з вертольота в Альпах
У Франції трагічно загинув відомий спортсмен-екстремал П'єр Вольнік. 37-річний чемпіон світу з вінгсьюту помер під час стрибка з вертольота в районі Монблану.
За повідомленнями іноземних ЗМІ, інцидент стався напередодні на великій висоті. Вольнік здійснив стрибок із вертольота над Альпами, однак парашут спортсмена не розкрився в критичний момент, що призвело до фатального падіння.
Атлет на великій швидкості врізався в землю в районі Боссон. На місце негайно прибули рятувальні служби, проте врятувати життя спортсмена не вдалося. Згодом тіло П'єра Вольніка було евакуйоване вертольотом.
Нагадаємо, Вольнік був однією з ключових фігур у світі екстремальних видів спорту. Він двічі ставав чемпіоном світу з вінгсьюту – у 2022 та 2024 роках і готувався представити Францію на черговому світовому чемпіонаті цього літа, де вважався одним із головних фаворитів.
Спортсмен активно вів соціальні мережі та регулярно ділився видовищними кадрами своїх польотів, зібравши велику міжнародну аудиторію прихильників.
Вінгсьют – це екстремальний вид повітряного спорту, у якому спортсмен у спеціальному костюмі з "крилами" між руками та ногами планує в повітрі після стрибка з великої висоти.
