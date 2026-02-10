Чемпіон світу з вінгсьюту трагічно загинув під час стрибка з вертольота в Альпах

У Франції трагічно загинув відомий спортсмен-екстремал П'єр Вольнік. 37-річний чемпіон світу з вінгсьюту помер під час стрибка з вертольота в районі Монблану.

За повідомленнями іноземних ЗМІ, інцидент стався напередодні на великій висоті. Вольнік здійснив стрибок із вертольота над Альпами, однак парашут спортсмена не розкрився в критичний момент, що призвело до фатального падіння.

Атлет на великій швидкості врізався в землю в районі Боссон. На місце негайно прибули рятувальні служби, проте врятувати життя спортсмена не вдалося. Згодом тіло П'єра Вольніка було евакуйоване вертольотом.

Нагадаємо, Вольнік був однією з ключових фігур у світі екстремальних видів спорту. Він двічі ставав чемпіоном світу з вінгсьюту – у 2022 та 2024 роках і готувався представити Францію на черговому світовому чемпіонаті цього літа, де вважався одним із головних фаворитів.

🇫🇷 Double champion du monde de freefly, Pierre Wolnik nous a quittés à l'âge de 37 ans 🕊️



Figure mondiale du wingsuit, notre tricolore est décédé dans le Mont-Blanc suite à un problème de parachute.



Pensées pour la famille et les proches. pic.twitter.com/M20Sm0stOO — SPORTRICOLORE (@sportricolore) February 9, 2026

Спортсмен активно вів соціальні мережі та регулярно ділився видовищними кадрами своїх польотів, зібравши велику міжнародну аудиторію прихильників.

Вінгсьют – це екстремальний вид повітряного спорту, у якому спортсмен у спеціальному костюмі з "крилами" між руками та ногами планує в повітрі після стрибка з великої висоти.

