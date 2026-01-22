Помер колишній футболіст Металіста, який воював у лавах ЗСУ

На 53-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста харківського Металіста Павла Андрєєва.

Сумну звістку повідомив Telegram-канал Retrofootball Ukraine.

Павло Андрєєв народився 1 грудня 1973 року. Під час футбольної кар'єри з 1996 по 1999 рік виступав за харківський Металіст. Крім того, захисник пограв на аматорському рівні за Кристал Пархомівки, Авангард Мерефа та друголіговий Газовик-ГХВ з Харкова.

За основний склад Металіста Андрєєв зіграв 15 матчів, а за Металіст-2 – 31 поєдинок (1 гол).

З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист Батьківщини. Павло воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Наприкінці минулого року залишив військову службу через захворювання, яке забрало його життя.

Раніше повідомлялося про раптову смерть колишнього футболіста Металіста та Ужгорода Юрія Чонки. Йому було лише 34 роки.