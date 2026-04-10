Асистент наставника збірної Польщі помер у 49-річному віці

Олег Дідух — 10 квітня 2026, 13:10
Яцек Магєра
У п'ятницю, 10 квітня, у віці 49 років пішов із життя асистент головного тренера збірної Польщі Яцек Магєра.

Про це повідомляє пресслужба Польського футбольного союзу (PZPN).

За інформацією ЗМІ, у п'ятницю вранці Магєра вийшов на пробіжку. Під час тренування тренеру стало погано, і він знепритомнів. Його доправили до лікарні, проте медики лише констатували смерть 49-річного фахівця.

З 2025 року Магєра був асистентом головного тренера збірної Польщі Яна Урбана. До цього самостійно очолював Заглембе Сосновєц, варшавську Легію, Шльонськ і молодіжні збірні Польщі U-19 і U-20. В якості гравця виступав за Ракув (Ченстохова), Легію (Варшава), Відзєв (Лоздь) і Краковію.

Нагадаємо, 7 квітня пішов із життя Мірча Луческу.

