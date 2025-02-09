Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Бреді пояснив, чому гра за Супербоул є найважливішою для будь-якого футболіста

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 22:59
Бреді пояснив, чому гра за Супербоул є найважливішою для будь-якого футболіста
Том Бреді
Instagram

Легендарний гравець Том Бреді, який за кар'єру виграв 7 Супербоулів, пригадав, що найбільше йому запам'яталися поразки у головному матчі. Програш у грі за найголовніший титул, він вважає, є найболючішими у кар'єрі для будь-якого гравця в амфут.

Слова Бреді цитує BBC.

"Що я зрозумів на досить ранньому етапі моєї кар’єри щодо Суперкубоулу, так це те, що ми виграємо ще один, і я подумав, що в цьому великого?

Потім ми дійшли в 2007 році і програли. 2011 рік і ми програємо. І це вау, це набагато важче, ми 10 років не вигравали.

Тому що, коли ти програєш цю гру, це назавжди залишиться у твоєму резюме. Поразка в Суперкубку має більше значення, ніж будь-яка поразка, у якій ти коли-небудь будеш брати участь", – заявив Бреді.

Бреді 6 разів вигравав головний трофей у складі Нью-Інгленд Петріотс, а в 2021 році у складі Тампа-Бей. У фіналі Бакканірз обіграли саме Канзас-Сіті Чіфс, які виграли Супербоул останні два роки.

Читайте також :
Відео Фото Скільки коштує найдорожче спортивне шоу світу? Чому всі дивляться Super Bowl

Нагадаємо, Чемпіон підготував прев'ю Супербоулу LIX.

Том Бреді НФЛ Американський футбол

НФЛ

Канзас-Сіті Чіфс проти історії: чи зможе Філадельфія Іглз зупинити фаворита перед рекордним Супербоулом?
Майк Дітка: українська легенда американського футболу
Мала статки 1,3 мільярди доларів: у 102-річному віці померла найвіковіша власниця спортивного клубу
Менше року від смерті дружини: у 27-річному віці помер журналіст, який мав висвітлювати Супербоул
Трамп стане першим чинним президентом США, який відвідає Супербоул

Останні новини