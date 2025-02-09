Бреді пояснив, чому гра за Супербоул є найважливішою для будь-якого футболіста

Легендарний гравець Том Бреді, який за кар'єру виграв 7 Супербоулів, пригадав, що найбільше йому запам'яталися поразки у головному матчі. Програш у грі за найголовніший титул, він вважає, є найболючішими у кар'єрі для будь-якого гравця в амфут.

Слова Бреді цитує BBC.

"Що я зрозумів на досить ранньому етапі моєї кар’єри щодо Суперкубоулу, так це те, що ми виграємо ще один, і я подумав, що в цьому великого?

Потім ми дійшли в 2007 році і програли. 2011 рік і ми програємо. І це вау, це набагато важче, ми 10 років не вигравали.

Тому що, коли ти програєш цю гру, це назавжди залишиться у твоєму резюме. Поразка в Суперкубку має більше значення, ніж будь-яка поразка, у якій ти коли-небудь будеш брати участь", – заявив Бреді.