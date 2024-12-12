Зірка МЛБ постане перед судом за секс із 14-річною за тисячу доларів
Сьогодні, 12 грудня, відбудеться перше судове засідання у справі проти гравця клубу МЛБ (Major League Basseball) Вондера Франко. Він звинувачується у сексі з неповнолітньою.
Про це пише AP.
23-річний домініканець також підозрюється у сексуальному насильстві над неповнолітніми, сексуальній та комерційній експлуатації неповнолітніх і торгівлі людьми.
Після розслідування, яке тривало більше року, суддя Паскуаль Валенсуела з північної провінції Пуерто-Плата, Домініканська Республіка, постановив у вересні, що докази, представлені прокурорами, заслуговують на передачу справи до суду.
Документи, які прокурори представили судді в липні та з якими ознайомилося Associated Press, стверджували, що Франко через свою матір Юдельку Айбар перерахував 1 мільйон песо або 17 000 доларів матері неповнолітнього 5 січня 2023 року, щоб отримати згоду на зловживання її донькою.
Матері неповнолітньої оголошено про підозру у відмиванні грошей, вона перебуває під домашнім арештом.
Прокурори кажуть, що мати неповнолітнього пройшла шлях від банківської працівниці до "чудового життя" та придбання активів на кошти, отримані від Франко.
Під час рейдів у будинку матері неповнолітнього прокурори заявляють, що були знайдені загалом 103 500 доларів. Підозрюється, що вона отримала їх від бейсболіста.
У Домініканській Республіці немає судів присяжних. Судді заслухають аргументи обох сторін і свідчення свідків, а потім проаналізують докази та винесуть вердикт. Виходячи із середньої тривалості судових процесів у Домініканській Республіці, розгляд може тривати до восьми місяців.
Якщо гравець Тампи-Бей буде визнаний винним, то йому загрожує до 20 років ув’язнення. На початку 2021 року бейсболіст підписав із "променями" 11-річний контракт на суму 182 млн доларів.
Нагадаємо, шведська прокуратура закрила справу проти Кіліана Мбаппе, який підозрювався у зґвалтуванні.