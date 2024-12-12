Зірка МЛБ постане перед судом за секс із 14-річною за тисячу доларів

Сьогодні, 12 грудня, відбудеться перше судове засідання у справі проти гравця клубу МЛБ (Major League Basseball) Вондера Франко. Він звинувачується у сексі з неповнолітньою.

Про це пише AP.

23-річний домініканець також підозрюється у сексуальному насильстві над неповнолітніми, сексуальній та комерційній експлуатації неповнолітніх і торгівлі людьми.

Після розслідування, яке тривало більше року, суддя Паскуаль Валенсуела з північної провінції Пуерто-Плата, Домініканська Республіка, постановив у вересні, що докази, представлені прокурорами, заслуговують на передачу справи до суду.

Документи, які прокурори представили судді в липні та з якими ознайомилося Associated Press, стверджували, що Франко через свою матір Юдельку Айбар перерахував 1 мільйон песо або 17 000 доларів матері неповнолітнього 5 січня 2023 року, щоб отримати згоду на зловживання її донькою.

Матері неповнолітньої оголошено про підозру у відмиванні грошей, вона перебуває під домашнім арештом.

Прокурори кажуть, що мати неповнолітнього пройшла шлях від банківської працівниці до "чудового життя" та придбання активів на кошти, отримані від Франко.

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Під час рейдів у будинку матері неповнолітнього прокурори заявляють, що були знайдені загалом 103 500 доларів. Підозрюється, що вона отримала їх від бейсболіста.

У Домініканській Республіці немає судів присяжних. Судді заслухають аргументи обох сторін і свідчення свідків, а потім проаналізують докази та винесуть вердикт. Виходячи із середньої тривалості судових процесів у Домініканській Республіці, розгляд може тривати до восьми місяців.

Якщо гравець Тампи-Бей буде визнаний винним, то йому загрожує до 20 років ув’язнення. На початку 2021 року бейсболіст підписав із "променями" 11-річний контракт на суму 182 млн доларів.

Нагадаємо, шведська прокуратура закрила справу проти Кіліана Мбаппе, який підозрювався у зґвалтуванні.