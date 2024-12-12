Шведська прокуратура закрила справу проти Мбаппе щодо зґвалтування

У четвер, 12 грудня, шведська прокуратура припинила розслідування зґвалтування, розпочате у зв’язку з візитом футбольної зірки Кіліана Мбаппе до Стокгольма в жовтні.

Про це пише AP.

У заяві провідний слідчий Марина Чиракова заявила, що недостатньо доказів для продовження розслідування, яке зосереджено на інциденті в готелі.

«Під час розслідування була визначена особа, підозрювана на обґрунтованих підставах у зґвалтуванні та двох випадках сексуального насильства, але я оцінюю, що доказів недостатньо для продовження, тому розслідування закрито", – сказала Чиракова.

Прокуратура ніколи публічно не називала підозрюваного в розслідуванні, але багато шведських ЗМІ повідомили, що це був нападник Реала Мбаппе, який відвідав Стокгольм у жовтні під час перерви в чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня Мбаппе орендував нічний клуб Стокгольма "V", де і відбулася вечірка. На ній були присутні 20–30 осіб, здебільшого молоді шведські дівчата. Гостей попросили залишити телефони біля входу для конфіденційності вечора.

Сама вечірка пройшла без пригод, після чого Мбаппе ночував у готелі Bank Hotel. Проте у п’ятницю або в суботу передбачувана жертва зґвалтування вирушила до лікарні в Стокгольмі, після чого туди викликали поліцію. На допиті дівчина назвала Мбаппе можливим нападником і заявила, що зґвалтування відбулося в її номері готелю.

Прокуратура Стокгольма розпочала розслідування справи. Одяг передбачуваної жертви вилучили для проведення аналізу ДНК.

У разі, якщо провина Мбаппе була б доведена, йому загрожувало від 3 до 10 років позбавлення волі. За даними статистики, середня тривалість тюремного ув’язнення за зґвалтування у Швеції становить 26,9 місяця.