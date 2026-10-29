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Визначився переможець Світової серії

Руслан Травкін — 29 жовтня 2026, 08:57
Визначився переможець Світової серії
www.mlb.com

У ніч проти 29 жовтня завершилася Світова серія Головної бейсбольної ліги (МЛБ) 2026 року. Чемпіонами стали Мілвокі Брюерс, які у п'ятому матчі фінального протистояння перемогли Тампа-Бей Рейс із рахунком 4:1.

Про це повідомляє офіційний сайт МЛБ.

Бейсбол – Major League Baseball

Тампа-Бей – Мілвокі 1:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Рахунок у серії – 4:1 на користь Брюерс

Серія тривала до чотирьох перемог однієї з команд. Брюерс виграли три стартові матчі, проте в четвертій грі поступилися супернику в додатковому інінгу. Вирішальний поєдинок відбувся на полі Рейс у Сент-Пітерсберзі, штат Флорида. 

Вагомий внесок у тріумф Мілвокі зробив пітчер (ключовий гравець команди, що обороняється, який кидає м'яч з пітчерської гірки у бік "дому", де його ловить кетчер, а беттер (той, хто б'є) суперника намагається цей м'яч відбити – прим.) Джейкоб Мізіоровскі, який провів на полі 5,2 інінгу без пропущених ранів.

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Новачок Купер Пратт заробив два рани для команди, а Вільям Контрерас був визнаний найціннішим гравцем Світової серії.

Для Брюерс це перший чемпіонський титул в історії франшизи. Раніше команда лише раз грала у фіналі – у 1982 році, коли поступилася Сент-Луїс Кардиналс.

Мілвокі завершив регулярний сезон із найкращим результатом у лізі – 103 перемоги. У плейоф команда також вибила Сан-Дієго Падрес, а в фіналі Національної ліги всуху здолала чинних на той момент чемпіонів Лос-Анджелес Доджерс.

Зазначимо, що Тампа-Бей також ніколи не вигравала Світову серію. Для них це вже третій невдалий фінал. Раніше команда програвала фінали 2008 (Філліс) та 2020 (Доджерс) років. 

бейсбол МЛБ

МЛБ

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