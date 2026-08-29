Під час риболовлі помер чемпіон Світової серії-1980 з бейсболу

На 73-му році життя перестало битися серце колишнього пітчера Філадельфії Філліз Ларрі Крістенсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає ESPN.

Як зазначається, Крістенсон помер під час риболовлі. У той час з ним була родина та близькі друзі.

"Клуб та його вболівальники назавжди вдячні йому за його внесок та спадщину, яку він залишив у Філадельфії. У цей важкий час ми висловлюємо щирі співчуття коханим дочкам Ларрі – Клер та Ліббі, його родичам і друзям, а також колишнім товаришам по команді", – йдеться в заяві Філадельфії .

Зауважимо, що колишній пітчер провів всі 11 років своєї ігрової кар'єри у складі Філадельфії Філліз. За цей час він провів 243 поєдинки, у яких в середньому набирав показник ERA (відсоток пропущених ранів) 3,79.

Дебютувавши за команду в 1973 році у матчі проти Нью-Йорк Метс, Крістенсон відіграв повний поєдинок, чого досі не вдалося повторити жодному пітчерові.

Окрім того, у складі команди він став чемпіоном Світової серії 1980 року. Зауважимо, що цей турнір є найпрестижнішим у професійному бейсболі. У ньому щорічно змагаються за звання найкращої команди переможці двох ліг — Національної та Американської.

Завершив кар'єру в 1983 році внаслідок численних травм та операцій.

Нагадаємо, що напередодні внаслідок тромбозу пішов із життя колишній бейсболіст Бутч Гаскі.