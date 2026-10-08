У віці 84 років помер шестиразовий учасник Матчу всіх зірок у складі Клівленда

На 85-му році життя перестало битися серце шестиразового учасника Матчу всіх зірок у складі Клівленда Сема Макдавелла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Американець на прізвисько "Раптовий Сем" виступав у Головній лізі бейсболу (MLB) протягом 15 сезонів (з 1961 по 1975 роки). Окрім Клівленда, він захищав кольори Сан-Франциско Джаєнтс, Нью-Йорк Янкіз та Піттсбург Пайретс.

У період з 1965 по 1970 рік бейсболіст п'ять разів ставав лідером Американської ліги за кількістю страйкаутів.

Свій найкращий сезон він провів у 1970 році, здобувши 20 перемог, провівши 305 інінгів та посівши третє місце в голосуванні за нагороду Сая Янга (щорічна нагорода, яка вручається найкращим пітчерам MLB).

Варто зазначити, що спортивна кар'єра Макдавелла передчасно пішла на спад внаслідок проблем з алкоголем, через які він покинув бейсбол. Утім, після проходження реабілітації він здобув науковий ступінь у галузі спортивної психології та лікування залежностей.

Після цього Сем працював консультантом, допомагаючи долати подібні проблеми професійним спортсменам з MLB, НФЛ та НХЛ.

Зазначимо, що у 2006 році Макдавелла було включено до Зали слави Клівленда. У 2022 році його нагородили премією за життєві досягнення від Організації допомоги бейсболістам.

Нагадаємо, що напередодні пішла з життя колишня італійська волейболістка Стефанія Корна.