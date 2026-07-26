Аонішікі прокоментував перемогу на турнірі Nagoya Basho

Українець Данило Аонішікі Явгусишин висловився про свій тріумф на турнірі Nagoya Basho 2026. Сумоїст визнав, що виклався на повну.

Слова Данила цитує Sponichi.co.jp.

" Я відчуваю, що виклав усе, що міг. Після травми мені довелося взяти перерву (Явгусишин пропустив травневий башо – прим.), і мене понизили з з рангу озекі, тому мій тренер сказав мені, що наступного турніру я повинен прагнути чемпіонства, а не лише 10 перемог, і я радий, що зміг перемогти", – сказав він.

Перед Nagoya Basho задачею Аонішікі було здобути 10 перемог, щоб зі статусу секіваке піднятися до озекі. Озекі – другий ранг за важливістю після йокозуни. Він дає більшу зарплату від асоціації сумо, інші бонуси та участь у церемоніальних заходах.

В останній день 22-річний вінничанин провів аж 3 бої. Програв Атаміфуджі, а в чемпіонському плейоф спочатку взяв реванш у японця, а потім здолав монгола Кірішіму.

"До матчів плейоф я підійшов з думкою, що треба віддати всі сили, щоб не шкодувати потім. Мені вдалося бути терплячим і боротися у своєму власному стилі, і я думаю, що саме це призвело до такого результату".

Поєдинки Аонішікі в чемпіонському плейоф:

Для Данила це вже третє юшо (перемога на турнірі) за кар'єру. Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а в січні цього року також тріумфував на Hatsu Basho в Токіо.