Аонішікі прокоментував перемогу на турнірі Nagoya Basho
Українець Данило Аонішікі Явгусишин висловився про свій тріумф на турнірі Nagoya Basho 2026. Сумоїст визнав, що виклався на повну.
Слова Данила цитує Sponichi.co.jp.
"Я відчуваю, що виклав усе, що міг. Після травми мені довелося взяти перерву (Явгусишин пропустив травневий башо – прим.), і мене понизили з з рангу озекі, тому мій тренер сказав мені, що наступного турніру я повинен прагнути чемпіонства, а не лише 10 перемог, і я радий, що зміг перемогти", – сказав він.
Перед Nagoya Basho задачею Аонішікі було здобути 10 перемог, щоб зі статусу секіваке піднятися до озекі. Озекі – другий ранг за важливістю після йокозуни. Він дає більшу зарплату від асоціації сумо, інші бонуси та участь у церемоніальних заходах.
В останній день 22-річний вінничанин провів аж 3 бої. Програв Атаміфуджі, а в чемпіонському плейоф спочатку взяв реванш у японця, а потім здолав монгола Кірішіму.
"До матчів плейоф я підійшов з думкою, що треба віддати всі сили, щоб не шкодувати потім. Мені вдалося бути терплячим і боротися у своєму власному стилі, і я думаю, що саме це призвело до такого результату".
Поєдинки Аонішікі в чемпіонському плейоф:
Для Данила це вже третє юшо (перемога на турнірі) за кар'єру. Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а в січні цього року також тріумфував на Hatsu Basho в Токіо.