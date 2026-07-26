Тренер Аонішікі відреагував на тріумфальний для українця Nagoya Basho

Рюдзі Амінішікі, головний ояката (тренер) стайні Аджігава, де тренується Данило Аонішікі Явгусишин, щасливий від успіху свого підопічного на турнірі Nagoya Basho 2026.

Його слова цитує Nikkan Sports.

"Він справді добре витримав випробування. Добре, що продовжував атакувати. Не можу сказати нічого, крім "молодець". Я думав, коли ж він зупиниться. Він весь час прагнув перемоги. Кращого результату годі й чекати".

На цьому турнірі, незважаючи на травму лівої та правої ноги, він переміг усіх двох йокозун та двох озекі.

Данило завершив основну частину турніру з показником 12-3. Такий результат мали Атаміфуджі та Кірішіма. Цих суперників Аонішікі подолав у додаткових поєдинках плейоф.

Для Явгусишина це вже третій успіх на гранд-турнірах сумо. Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а в січні цього року також переміг на Hatsu Basho в Токіо.