Сумоїст Шіші дав оцінку своїй найяскравішій перемозі на турнірі Nagoya Basho

Сумоїст Сергій Шіші Соколовський на 11 день турніру Nagoya Basho переміг Котоейхо, який до зустрічі з українецем мав показник 9-1. Рікіші продемонстрували яскраву сутичку, де кожен був близький до успіху, але перемогу святкував саме українець.

Його слова передає Hochi.news.

" Я викладався на повну. Я тримався за його маваші (пояс) до самого кінця".

Тепер він на одну перемогу відстає від Данила Аонішікі Явгусишина – іншого українця в макуучі та системі сумо Японії (6 дивізіонів: макуучі, джурьо, макушита, санданме, джонідан, джонокучі), який є одноосібним лідером.

Коли журналісти запитали його про чемпіонські перегони, він ухилився від відповіді, сказавши: "Я погано розумію японську".

У Сергія наразі 9 перемог. 10-5 – це його найкращий результат у кар'єрі. Його він досягнув у вересні 2025-го на Aki Basho в Токіо.

Варто зазначити, що у січні 2025-го він став тріумфатором дивізіону джурьо під час Hatsu Basho з результатом 13-2.

Нагадаємо, Соколовський незадовго до турніру в Нагої переніс операцію на плечі.