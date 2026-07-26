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Сумоїст Аонішікі назвав свою головну мету після тріумфального Nagoya Basho

Руслан Травкін — 26 липня 2026, 13:18
Сумоїст Аонішікі назвав свою головну мету після тріумфального Nagoya Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
sponichi.co.jp

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став переможцем турніру Nagoya Basho. Він зазначив, що робитиме все, щоб досягнути найвищого рангу – йокозуна.

Слова Аонішікі передає Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi.news.

"Моє тіло рухалося краще, ніж я очікував. Я буду боротися в стилі Аонішікітерпляче й наполегливо. Тепер я знову прагнутиму досягти найвищого рангу".
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Торік у Нагої він також дійшов до чемпіонського плейоф, але програв Котошохо.

"Після травми я опустився до рангу секіваке, і в мене було сильне почуття розчарування, а точнішепереконання, що я не з тих, хто зупиниться на цьому.

Минулого року в "IG Arena" (арена в Нагої, де проходила подія – прим.) я програв, не дотягнувши всього один крок до перемоги, тому цього року я підійшов до турніру з наміром показати жителям цього міста яскраве сумо", – додав він.

Раніше він зазначив, що в останній день башо виклався повністю. Спочатку він програв Атамфіуджі, потім взяв у нього реванш, а наостанок здолав Кірішіму.

Для 22-річного Данила це вже третій Кубок Імператора за кар'єру. Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а в січні цього року також тріумфував на Hatsu Basho в Токіо.

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