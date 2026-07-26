Сумоїст Аонішікі назвав свою головну мету після тріумфального Nagoya Basho

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став переможцем турніру Nagoya Basho. Він зазначив, що робитиме все, щоб досягнути найвищого рангу – йокозуна.

Слова Аонішікі передає Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi.news.

"Моє тіло рухалося краще, ніж я очікував. Я буду боротися в стилі Аонішікі – терпляче й наполегливо. Тепер я знову прагнутиму досягти найвищого рангу".

Торік у Нагої він також дійшов до чемпіонського плейоф, але програв Котошохо.

"Після травми я опустився до рангу секіваке, і в мене було сильне почуття розчарування, а точніше – переконання, що я не з тих, хто зупиниться на цьому. Минулого року в "IG Arena" (арена в Нагої, де проходила подія – прим.) я програв, не дотягнувши всього один крок до перемоги, тому цього року я підійшов до турніру з наміром показати жителям цього міста яскраве сумо", – додав він.

Раніше він зазначив, що в останній день башо виклався повністю. Спочатку він програв Атамфіуджі, потім взяв у нього реванш, а наостанок здолав Кірішіму.

Для 22-річного Данила це вже третій Кубок Імператора за кар'єру. Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а в січні цього року також тріумфував на Hatsu Basho в Токіо.