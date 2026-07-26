61-й йокозуна в історії Хокутоумі, який зараз є головою Японської асоціації сумо під іменем Хаккаку, висловив свою оцінку кільком рікіші після турніру Nagoya Basho. Він похвалив українця Данила Аонішікі Явгусишина, який став тріумфатором липневого чемпіонату.

Слова Хаккаку передає Nikkansports.com.

"Аонішікі – чудовий. Адже він виступав, попри травму ноги, вкритий синцями та ранами. Це, мабуть, лише завдяки силі волі. Атаміфуджі почав проявляти напористість у наступі. Оносато повинен більше тренуватися. Без рішучості йому не вдасться повернутися на рівень", – сказав він.

Йокозуна Оносато завершив турнір із результатом 9-6, що є негідним показником для володаря такого рангу.

Йокозун не понижують. У результати тривалого періоду без домінантних виступів Японська асоціація сумо робить їм попередження. Якщо виступи "великих чемпіонів" не покращуються, то їм "добровільно-примусово" радять завершити кар'єру.

Хокутоумі досягнув найвищого рангу в 1987 році. Влітку 1992-го завершив кар'єру – через низку травм він не міг тримати рівень йокозуни. На той момент йому було всього 29 років.

Аонішікі після турніру в Нагої поверне собі ранг озекі. Він дає більшу зарплатню від асоціації, інші бонуси та запрошення на церемоніальні події.

Нагадаємо, його тренер дуже щасливий через успіх підопічного.