Аонішікі під психологічним тиском, Шіші покращує свої результати: підсумки першого тижня Haru Basho

Цвітіння сакури в Японії, як і все в Японії, має свою назву – ханамі (花見) – традиція милування квітами. Воно починається не одночасно по всій країні, а рухається з півдня на північ. Пік цвітіння триває 5-7 днів, тому японське метеоагентство навіть публікує карту, як хвиля цвітіння рухається країною.

Березневий турнір Haru Basho в Осаці припадає лише на початок цвітіння сакури, а в травні в Токіо, під час Natsu Basho, її вже давно не буде.

Проте маю сумніви, що сумоторі сильно переживають через це, а не через сумо, адже в самому розпалі другий імператорський турнір року. І саме час або доводити, що січневе башо було випадковістю, якщо результати тоді були не дуже, або ж навпаки – що успіхи є реалізацією планів на 2026 рік.

Давайте розберемося, для кого перший тиждень став казкою, а для кого – справжнім нічним кошмаром.

Складний початок для Данила Аонішікі Явгусишина

Тріумфатор попередніх двох турнірів виглядає вже не так переконливо.

Чотири поразки майже забирають у молодого українця шанси на чемпіонство та підвищення до рангу йокозуни. З рахунком 11-4 востаннє юшьо вигравав Такакейшо у 2023 році. Багато хто відзначає відхід від стандартного стилю Данила, а також те, що суперники вже почали адаптуватися до його боротьби.

Варто розуміти – успіх Данила є нетривіальною річчю в сумо. Ніхто до нього в історії не підіймався в банзуке так швидко з самого низу. Його результати та вік – на рівні найкращих йокозун в історії. Востаннє три перемоги поспіль на турнірах мав праймовий Хакухо у 2015 році. Навіть якщо фанати будуть розчаровані після цього башо – це буде розчарування через те, що Данило не побив абсолютні рекорди в історії сумо.

На сьомий день Атаміфуджі взяв реванш в українця за попередній турнір та майже зачинив перед ним двері до омріяного білого пояса.

Але наразі найголовніше – взяти качі-коші (результат 8-7 або вище), видихнути та зібратися з силами для нової спроби. Якщо травми не дошкулятимуть молодому озекі, то це лише питання часу – а часу в нього попереду більш ніж достатньо.

Шіші прогресує

Маегашира 11 Шіші, Сергій Соколовський, наразі має навіть кращий результат за Данила – 4-3.

Він уже втретє перебуває в такому ранзі, але попередні рази підвищення рівня суперників давалося йому дуже важко. Рахунки 1-6 та 2-5 минулого разу показували, що Сергій ще не на рівні опонентів. Цього ж разу маємо доволі міцний старт та перемогу над колишнім озекі Шодаєм.

Аналітики також відзначають значне покращення роботи ніг і загальний прогрес у балансі. Наразі головна задача – закріпитися на цьому рівні та поступово рухатися далі.

Травми

Бійці сумо майже ніколи не бувають повністю здоровими. Особливості турнірного розкладу та система рангів змушують боротися за будь-якої можливості. Тому цей турнір ми починали лише з одним бійцем у лазареті – Мідоріфуджі.

Перед одним із тренувальних днів він поскаржився оякаті на поганий сон і загальну втому. Коли ж у лікарні провели обстеження – виявили рідину в легенях та серці, що є симптомами серцевої недостатності. Наразі новин щодо його здоров'я не надходило, і невідомо, чи побачимо ми його на дохйо в травні.

У перший же день Хакунофуджі та Онокацу отримали рецидиви своїх травм і були змушені тимчасово покинути турнір. Онокацу повернувся на 6-й день турніру, а Хакунофуджі – на сьомий.

Абі також знявся з турніру з 3-го дня після невдалого старту. На поєдинки він виходив із великою кількістю тейпів на спині, і, судячи з усього, уникнути погіршення стану йому не вдалося.

Йокозуна Оносато виглядав не надто переконливо ще на тренувальних днях, а три поразки в перших трьох матчах змусили його знятися з турніру. Йокозуни – це великі чемпіони, які не можуть дозволити собі багато програшів, особливо маегаширам. Якщо йокозуна з початку турніру має кілька поразок – він майже автоматично знімається, щоб не ставити під сумнів свої можливості.

Важко не провести паралелі з його тренером – Кісеносато, який отримав травму плеча на початку свого шляху в ранзі йокозуни та вже не зміг повернутися на вершину, так і не вигравши жодного юшо після дебютного турніру в цьому ранзі.

Фаворити

Після першого тижня ситуація виглядає надзвичайно хаотичною. Ми маємо шістьох бійців з однаковим результатом – 6-1. Лише Шодай програв свій матч проти Шіші та "опустився" до кошика 5-2. Звичайно, розклад другого тижня не дозволить усім і далі боротися за титул – адже почнуться поєдинки один проти одного.

Хошорю досі має мрію перемогти в ранзі йокозуни. І демонструє це не лише результатом, а й домінацією на дохйо. Складається враження, що багато його перемог здобуті "із запасом" – а саме це й відрізняє хорошого сумоторі від найкращих. У нього вже були турніри, де він виглядав так само потужно, але тоді його зупиняв Данило. Чи вдасться йому засмутити українця цього разу – найімовірніше дізнаємося на 14-й або 15-й день турніру, адже битви йокозун цього разу ми не побачимо.

Кірішима демонструє свій звичний стиль і водночас незвичну стабільність. Наразі монгол перебуває в гонці за повернення до рангу озекі та два попередні турніри завершив із результатом 11-4. Щоб залишатися претендентом і цього разу, результату 11-4 або 12-3, гадаю, буде достатньо – особливо з огляду на те, що він уже був озекі. А перемога в турнірі взагалі закрила б усі питання, зважаючи на те, що починав він цей турнір із позиції Маегашира 2.

Нагадаю, що Данило починав із рангу Маегашира 1, також мав рахунок 11-4 та перемогу в турнірі перед підвищенням.

Такаясу у властивій собі манері час від часу демонструє, можливо, найкраще сумо у своїй кар'єрі – і досі мріє про Кубок Імператора. За довгу кар'єру 36-річний рікіші зібрав дев'ять джун-юшьо (других місць), проте жодного разу не тримав кубок над головою. Чи вистачить йому сил на ще одну спробу – побачимо протягом другого тижня Хару Башо.

Хто ж забере додому омріяний кубок, чи стане Кірішима озекі, та чи отримаємо ми нового переможця – дізнаємося вже за тиждень. Турнір закінчується в неділю, 22 березня, тож попереду ще сім днів інтриги та надзвичайних емоцій.