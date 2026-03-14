Ще одне фіаско: сумоїст Аонішікі програв на турнірі Haru Basho

Руслан Травкін — 14 березня 2026, 14:25
Ще одне фіаско: сумоїст Аонішікі програв на турнірі Haru Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
У місті Осака завершився сьомий день турніру Haru Basho 2026.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин знову програв. Цього разу він не зміг подолати Атаміфуджі.

Саме Атамфіуджі був головним суперником Аонішікі на минулому турнірі.

Сумоїсти видали конкурентний бій. Перевага була на стороні японця. Українець вирівняв положення, але більш масивний опонент таки взяв реванш.

Сергій Шіші Соколовський здолав Шьодая. Важлива перемога для мелітопольця, оскільки до сьогодні Шьодай виграв усі три сутички.

Йокозуна Хошорю підтверджує свій статус головного фаворита. Він переміг Охо.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026

Шість рікіші з результатом 6-1 ділять лідерство. Одним із них є Таканошо, з яким Данило буде боротися завтра.

Цей сумоїст досить зручний для Аонішікі. Українець виграв усі 3 поєдинки.

Сергій Шіші Соколовський у погоні за лідерами буде боротися проти Чійошоми. У них досить солідна історія 

Читайте також :
Відео Що таке сумо? Історія, термінологія та правила виду спорту, де популярність почали здобувати українці
Читайте також :
Відео Фото Дідівщина, суворий графік і головні скандали: інший світ професійного сумо
Данило Аонішікі Явгусишин

Найгірший старт за кар'єру: сумоїст Аонішікі втретє програв на турнірі Haru Basho 2026
Помер японський меценат, який допомагав Аонішікі та збірній України
Українці Аонішікі та Шіші синхронно перемогли: результати Haru Basho 2026
Зірка сумо: Хочу, щоб Аонішікі відклав плани отримати чемпіонство
Зірковий європейський сумоїст: Можливо, Аонішікі втратив мобільність через набір ваги

