Призерка чемпіонату Європи здобула титул "Міс Італії"

Сара Марія Ріцеа здобула титул "Міс Італії" на конкурсі краси, що відбувся в замку Санта-Севера неподалік від Рима.

18-річна дівчина, яка виступає за збірну Італії з художнього плавання, стала переможницею серед 16 претенденток. На національний фінал вона приїхала з титулом "Міс Лігурія".

Спортсменка принесла цьому регіону корону вперше з 1975 року. Друге та третє місця посіли представниці Лаціо Мікела Мелі та Калабрії Сара Дженова.

Зазначимо, що найвагомішим досягненням юної синхроністки є "срібло" чемпіонату Європи-2024. Вона піднялася на п'єдестал у технічній програмі змішаних дуетів разом із Філіппо Пелаті.

Також Сара Марія ставала бронзовою призеркою чемпіонату світу серед юніорів та має чотири медалі на етапах і фіналах Кубку світу. Після перемоги на конкурсі краси Ріцеа не планує залишати спорт.

Вона заявила, що має великі амбіції. Дівчина збирається взяти участь у чемпіонаті світу-2027 та потрапити на Олімпіаду-2028.

Нагадаємо, що напередодні завершити професійну кар'єру вирішила 18-річна Валерія Перемета. Вона ставала чемпіонкою світу з художньої гімнастики.