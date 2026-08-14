Український дует сестер Гринішиних вийшов у фінал ЧС-2026

Український дует Марії та Уляни Гринішиних подолав попередній раунд на чемпіонаті світу з артистичного плавання серед юніорів, який триває у Будапешті, Угорщина.

Українки за свій виступ серед довільних дуетів набрали 258,5834 бала та посіли 8 місце. Цей результат забезпечив дівчатам перепустку до 12-ки найкращих.

Фінал відбудеться у суботу, 15 серпня. Початок - о 11:00 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні сестри дебютували у фіналі технічної програми серед дуетів. За свій виступ вони отримали від суддів 245,9391 бала та посіли 15 місце серед 27 заявлених пар.

Нагадаємо, що у серпні український дует Марії та Уляни Гринішиних посів 7 місце на чемпіонаті Європи-2026 з артистичного плавання