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Український дует сестер Гринішиних вийшов у фінал ЧС-2026

Олександр Булава — 14 серпня 2026, 16:04
Український дует сестер Гринішиних вийшов у фінал ЧС-2026
Марія Гринішина та Уляна Гринішина
Федерація України з синхронного плавання

Український дует Марії та Уляни Гринішиних подолав попередній раунд на чемпіонаті світу з артистичного плавання серед юніорів, який триває у Будапешті, Угорщина.

Українки за свій виступ серед довільних дуетів набрали 258,5834 бала та посіли 8 місце. Цей результат забезпечив дівчатам перепустку до 12-ки найкращих.

Фінал відбудеться у суботу, 15 серпня. Початок - о 11:00 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні сестри дебютували у фіналі технічної програми серед дуетів. За свій виступ вони отримали від суддів 245,9391 бала та посіли 15 місце серед 27 заявлених пар.

Нагадаємо, що у серпні український дует Марії та Уляни Гринішиних посів 7 місце на чемпіонаті Європи-2026 з артистичного плавання

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