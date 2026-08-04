Збірна України посіла п'яте місце у фіналі Євро-2026 з водних видів спорту

Збірна України посіла п'яте місце у програмі технічних груп за підсумками фіналу чемпіонату Європи-2026 у змаганнях з артистичного плавання.

"Синьо-жовтих" у заключному протистоянні представляли: Марія Гринишина, Уляна Гринишина, Єлизавета Лимар, Дар'я Мошинська, Дар'я Принько, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська, Марія Зачепа.

За номер українок, який проходив під супровід епічних інструментальних композицій, судді поставили загальну оцінку 272.4366 бала.

За елементи виступу, до яких входять, зокрема, акробатика, хореографія, техніка виконання, наша команда отримала 168.4866 бала. За художню складову українки здобули 103.9500 бала.

Перше місце посіли "нейтральні" атлети. Виступ представників країни-агресора арбітри оцінили в 303.2467 бала. Срібну нагороду здобула Іспанія з результатом 296.4299 бала. А трійку лідерів закрила Італія (284.6725 бала).

Франція, яка обігнала нашу команду на 4.0491 бала, посіла четверту сходинку.

Результати фіналу з артистичного плавання (технічні групи).

"Нейтральні" атлети – 303.2467 бала Іспанія – 296.4299 бала Італія – 284.6725 бала Франція – 276.4857 бала Україна – 272.4366 бала

Нагадаємо, що напередодні український дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло виграв "бронзу" на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Зауважимо, в артистичному плавання на цьогорічній континентальній першості залишилося лише змагання в акробатичній груповій програмі. Вони розпочнуться 5 серпня о 16:00 за київським часом.