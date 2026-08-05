Збірна України зупинилася за крок до медалі у фіналі змагань акробатичних груп

Збірна України з артистичного плавання зупинилася за крок до медалі у фіналі змагань акробатичних груп на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

"Синьо-жовті", яких представляли Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Єлизавета Лимар, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова, посіли 4-ту сходинку із результатом 212.9099 балів.

Результати акробатичних груп з артистичного плавання

Нейтральні атлети – 244.8221 бала Іспанія – 242.2428 бала Італія – 219.2545 бала Україна – 212.9099 бала

Напередодні українець Кирило Болюх кваліфікувався у фінал стрибків у воду з 3-метрового трампліна на ЧЄ-2026 з водних видів спорту.