Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Стрибки у воду

Збірна України зупинилася за крок до медалі у фіналі змагань акробатичних груп

Олексій Мурзак — 5 серпня 2026, 17:58
Збірна України зупинилася за крок до медалі у фіналі змагань акробатичних груп
ukrsynchro

Збірна України з артистичного плавання зупинилася за крок до медалі у фіналі змагань акробатичних груп на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

"Синьо-жовті", яких представляли Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Єлизавета Лимар, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова, посіли 4-ту сходинку із результатом 212.9099 балів.

Результати акробатичних груп з артистичного плавання

  1. Нейтральні атлети – 244.8221 бала
  2. Іспанія – 242.2428 бала
  3. Італія – 219.2545 бала
  4. Україна – 212.9099 бала

Напередодні українець Кирило Болюх кваліфікувався у фінал стрибків у воду з 3-метрового трампліна на ЧЄ-2026 з водних видів спорту.

Артистичне плавання

Артистичне плавання

Збірна України посіла п'яте місце у фіналі Євро-2026 з водних видів спорту
Український дует посів 7 місце на чемпіонаті Європи-2026 з артистичного плавання
Cереда – один із фаворитів, Маршан збирається домінувати: прев'ю чемпіонату Європи з водних видів спорту
17-річні українки посіли 15-те місце на етапі Кубку світу з артистичного плавання у Парижі
Артистичне плавання. Українки посіли 7 місце в командній технічній програмі на ЧС-2025

Останні новини