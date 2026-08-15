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Сестри Гринішини посіли 9-те місце у фіналі ЧС-2026

Олександр Булава — 15 серпня 2026, 16:36
Сестри Гринішини посіли 9-те місце у фіналі ЧС-2026
Марія та Уляна Гринішина
Ukrainian synchronized swimming

Український дует Марії та Уляни Гринішиних завершив виступ у довільній програмі дуетів на чемпіонаті світу з артистичного плавання серед юніорів, який триває у Будапешті, Угорщина.

У фіналі українки посіли 9-те місце із загальним результатом 253,8804 бала. За артистичність постановки судді поставили 116.5000 бала, за виконання – 137.3804, а показник складності склав 61.3000 бала.

"Золото" світової першості вибороли представниці Іспанії Найя Альварест та Даніела Суарес, які здобули 298.6813 бала за свою програму.

Нагадаємо, що у серпні український дует Марії та Уляни Гринішиних посів 7 місце на чемпіонаті Європи-2026 з артистичного плавання

Артистичне плавання

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