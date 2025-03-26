ЗСУ ліквідували срібного призера Паралімпійських ігор

Збройні сили Україні ліквідували Алєксандра Работніцкого – срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року.

Про це повідомили російські ЗМІ.

30-річний спортсмен мав діагноз "органічне ураження мозку", але Міноборони РФ все одно підписали зі спортсменом контракт. За словами родичів Работніцкого, він не зміг переналаштуватись на цивільне життя після спортивної кар'єри, тому вирішив поїхати вбивати українців. Окрім того, паралімпієць мав ігрову залежність.

За життя Работніцкій мав звання заслуженого майстра спорту з легкої атлетики серед спортсменів з інтелектуальними порушеннями.

Раніше Збройні сили України ліквідували В'ячеслава Ходакіна – каратиста з Криму, який воював за Росію.