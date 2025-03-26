Віцепрем'єр Італії висловив сподівання побачити російських спортсменів на ОІ-2026

Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні висловився на підтримку допуску російських спортсменів до виступу на Олімпійських іграх 2026 року під своїм прапором.

Слова політика наводить Ansa.

"Я дуже сподіваюсь, що на зимових Олімпійських іграх у 2026 році російські та українські спортсмени вийдуть разом на бобслейні та гірськолижні траси. Олімпійський дух засновано на мирі. Дуже боляче бачити спортсменів без їх прапора та імені", – розповів Сальвіні.

Нагадаємо, росіянам заборонили виступати на ОІ-2024 під своїм прапором від початку повномасштабної фази війни у лютому 2022 року.

Раніше новообрана президентка МОК також висловилась на підтримку повернення росіянам їх місця та прапору на майбутній Олімпіаді.