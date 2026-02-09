Обожнюю змагатися, – Ібрагімович назвав олімпійську дисципліну, в якій став би чемпіоном
Колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович зізнався, що цілком міг би стати олімпійським чемпіоном.
Про це легендарний швед заявив в інтерв'ю TNT Sports.
Ібрагімовіч вважає, що досяг би значних успіхів у супергігантському слаломі. Швед володіє усіма якостями, щоб виграти золото у цій дисципліні.
"Якщо ви дасте мені час, я виграю супергігант. Я б добре виступив, бо люблю швидкість і не боюся її. Я обожнюю змагатися і ризикувати. Я досить важкий, у мене сильні ноги.
Але мені потрібен час, багато часу! Я б хотів би брати участь у змаганнях із супергіганту. Там приголомшливі спортсмени, як і я", – заявив Ібрагімович.
Нагадаємо, що Златан Ібрагімович володіє чорним поясом з тхеквондо. 44-річний ексфутболіст також розглядав можливість виходу на боксерський ринг.
Футбольну кар'єру форвард завершив у 2023 році і нині займає посаду радника в керівництві Мілана.
Найкращий бомбардир в історії збірної Швеції нещодавно взяв участь естафеті олімпійського вогню. До речі, на Іграх-2026 в італії визначився чемпіон зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі серед чоловіків. Вдруге поспіль золоту медаль виграв австрієць Бенджамін Карл.