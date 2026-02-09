Українська правда
Обожнюю змагатися, – Ібрагімович назвав олімпійську дисципліну, в якій став би чемпіоном

Сергій Шаховець — 9 лютого 2026, 11:51
Златан Ібрагімович
Instagram Златана Ібрагімовича

Колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович зізнався, що цілком міг би стати олімпійським чемпіоном.

Про це легендарний швед заявив в інтерв'ю TNT Sports.

Ібрагімовіч вважає, що досяг би значних успіхів у супергігантському слаломі. Швед володіє усіма якостями, щоб виграти золото у цій дисципліні.

"Якщо ви дасте мені час, я виграю супергігант. Я б добре виступив, бо люблю швидкість і не боюся її. Я обожнюю змагатися і ризикувати. Я досить важкий, у мене сильні ноги.

Але мені потрібен час, багато часу! Я б хотів би брати участь у змаганнях із супергіганту. Там приголомшливі спортсмени, як і я", – заявив Ібрагімович.

@tntsports Zlatan Ibrahimovic reckons he would win the Super G if he was given time to train 👀😅 #milanocortina26 #ibra #ibrahimovic #superg ♬ original sound - TNT Sports

Нагадаємо, що Златан Ібрагімович володіє чорним поясом з тхеквондо. 44-річний ексфутболіст також розглядав можливість виходу на боксерський ринг.

Футбольну кар'єру форвард завершив у 2023 році і нині займає посаду радника в керівництві Мілана.

Найкращий бомбардир в історії збірної Швеції нещодавно взяв участь естафеті олімпійського вогню. До речі, на Іграх-2026 в італії визначився чемпіон зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі серед чоловіків. Вдруге поспіль золоту медаль виграв австрієць Бенджамін Карл.

