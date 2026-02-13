Українська правда
В'язниця замість хокейного матчу: на ОІ-2026 затримали чоловіка, який 16 років переховувався від поліції

Денис Іваненко — 13 лютого 2026, 08:58
Словака затримали на ОІ-2026
Peter Kovalev

У Мілані під час зимових Олімпійських ігор поліція затримала громадянина Словаччини, який 16 років перебував у розшуку в Італії.

Про це повідомляє Reuters.

Попри те, що його розшукували, чоловік повернувся до країни з метою подивитися гру своєї національної збірної з хокею. Однак, замість трибун, 44-річний словак опинився у в'язниці.

За даними місцевого підрозділу карабінерів, чоловік перебував у списку розшукуваних осіб за серію крадіжок у магазинах, скоєних ще у 2010 році. Після видачі ордера на арешт він залишив Італію та зник з поля зору правоохоронців.

Проте любов до хокею перемогла страх і чоловік вирішив повернутися до Мілана, щоб відвідати матч збірної Словаччини проти Фінляндії на "Білій" Олімпіаді. Та на цей поєдинок він так і не потрапив.

Поліція вистежила його після того, як чоловік перед грою зареєструвався у гостьовому будинку на околиці міста. Словака доставили до центральної в'язниці Сан-Вітторе й він так і не побачив сенсаційної перемоги своєї команди над чинними олімпійськими чемпіонами (4:1).

Відтепер 44-річний словак має відбути ув'язнення за крадіжки. Йому обмежили волю на 11 місяців і сім днів.

