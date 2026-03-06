Українська правда
Зірка біатлону порушила мовчання після гучного олімпійського фіаско

Руслан Травкін — 6 березня 2026, 06:35
Instagram

Француженка Жюстін Бреза-Буше повністю провалила Олімпійські ігри 2026. Вона визнала це, але продовжує вірити в себе.

Її перший публічний коментар передає Ski-nordique.net. Деталі додає Sport.de.

"Злети і падіння є частиною кар'єри, особливо в нашому спорті.

Я тримаюся за все, що мене мотивує, за все, що я люблю в біатлоні. Мені потрібно бути терплячою, зберігати енергію та продовжувати вірити в себе", – заявила Жюстін.

Спортсменка на Іграх в Італії посідала 80-те, 62-ге та 27-ме місця, що значно контрастує з тим, що від неї очікували.

У першій гонці після Олімпіади Бреза-Буше також не дуже добре виступила. На етапі Кубку світу в Контіолахті в індивідуальній гонці спортсменка допустила шість хиб і стала лише 75-ю.

29-річна Жюстін має 5 золотих медалей чемпіонатів світу і золото Ігор-2022 у масстарті. 

Нагадаємо, українська біатлоністка Тетяна Тарасюк ексклюзивному коментарі "Чемпіону" прокоментувала здобуття малого кришталевого глобусу. 

