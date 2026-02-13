Віктор Ющенко звернувся до МОК: Історія завтра дискваліфікує вас

Третій президент України Віктор Ющенко, який очолював нашу країну у 2005-2010 роках, закликав Міжнародний олімпійський комітет переглянути рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіадійських іграх 2026.

Колишній президент України опублікував відкрите звернення до МОК на своїй сторінці у Facebook.

"Рішення про дискваліфікацію Гераскевича – це не просто помилка арбітражу. Це глибока, я б сказав, трагічна деформація самої суті олімпізму. ​Ви подивіться, що ви вчинили. Ви назвали "політичною пропагандою" обличчя вбитих українських спортсменів на шоломі Гераскевича. Ви виставили ультиматум: або атлет зраджує пам'ять своїх полеглих братів і сестер, або він залишає трасу. І я хочу запитати вас: де тут спорт? Де тут мир? Де тут гідність?".

Віктор Ющенко розкритикував рішення МОК дискваліфікувати Гераскевича через шолом із зображеннями загиблих українських атлетів, яке комітет розцінив як політичну пропаганду, та назвав застосування 50-ї статті Олімпійської хартії "глибокою, трагічною деформацією самої суті олімпізму", закликавши переглянути позицію комітету.

"Сьогодні ви дискваліфікували атлета, але завтра історія дискваліфікує вас. Ви перетворили МОК на закриту канцелярію, де страх перед правдою став вищим за олімпійські ідеали. Ви кажете, що спорт "поза політикою", але своїм рішенням ви зробили його заручником найгіршого виду політики – політики умиротворення агресора", – зазначив Ющенко.

Нагадаємо, що Гераскевича усунули від участі в Олімпіаді після того, як він провів кілька офіційних тренувань у "шоломі пам'яті", на якому було зображено понад 20 українських спортсменів, які загинули в наслідок російської агресії, однак до першого змагального заїзду його вже не допустили.

Українець подав апеляцію на рішення про відсторонення, а 12 лютого, напередодні вердикту, зустрічався з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, проте сторони не дійшли згоди. Попри те, що МОК згодом повернув спортсмену акредитацію, до змагань його не допустили.