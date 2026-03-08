Українська правда
Україна опустилася на друге місце в медальному заліку Паралімпіади-2026

Сергій Шаховець — 8 березня 2026, 16:58
Національний паралімпійський комітет України

Збірна України втратила лідерство у медальному заліку Паралімпійських ігор 2026.

У другий змагальний день "синьо-жовті" здобули чотири медалі: одне "срібло" та три "бронзи". Загалом на рахунку українців 10 нагород (3-2-5).

У лідери вирвалися традиційні фаворити Паралімпіад, китайці. Вони за два дні 16 разів потрапляли на п'єдестал пошани (8-5-3).

Третю сходинку продовжує утримувати Австрія, яка здобула дві золоті медалі. Господарі Паралімпіади, італійці, посідають восьме місце з трьома нагородами (1-1-1).

Медальний залік Паралімпіади-2026 на 8 березня
Скриншот з сайту olympics.com

Нагадаємо, що Україна виступає на Паралімпійських іграх 2026 рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів: 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Попередня Паралімпіада-2022 у Пекіні стала для представників України найрезультативнішою – 11 золотих, 10 срібних і 8 бронзових нагород. У підсумку "синьо-жовті" посіли друге місце в медальному заліку.

