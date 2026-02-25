Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гераскевич виступить у Верховній Раді після дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 25 лютого 2026, 13:23
Владислав Гераскевич
НОК України

Скелетоніст Владислав Гераскевич виступить з промовою у Верховній Раді України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Виступ учасника Олімпійських ігор 2026 відбудеться у четвер, 26 лютого.

"Рада запросила на завтра українського скелетоніста Владислава Гераскевича для промови з трибуни парламенту.
Виступ буде на початку пленарного дня четверга", – написав Железняк.

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпіаді-2026 через "шолом пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, яких вбила Росія.

Скелетоніст намагався через суд скасувати дискваліфікацію, але CAS відхилив позов українця.

Гераскевич ухвалив рішення взяти участь в Олімпійських іграх 2030 року в тому самому шоломі та виграти золоту медаль. 

Коли українські гниди гірші за московських вошів: Бубка та Борзов залишилися осторонь конфлікту Гераскевича з МОК
Верховна Рада Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 Скелетон

