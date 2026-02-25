Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гераскевич розповів, на що витратить мільйон від українського банку

Сергій Шаховець — 25 лютого 2026, 17:28
Гераскевич розповів, на що витратить мільйон від українського банку
Владислав Гераскевич
Instagram Владислава Гераскевича

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, на що збирається витратити премію в розмірі одного мільйона гривень від бізнесмена Олега Гороховського.

Відповідний коментар спортсмен залишив під публікацією в Instagram співзасновника Monobank.

"Дуже вдячний за підтримку! Будемо використовувати кошти, щоб допомогти нашій країні та українцям", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, що МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича за "шолом пам'яті" з українськими спортсменами, яких вбила Росія.

Український бізнес вирішив фінансово підтримати скелетоніста, якого відсторонили від змагань. Зокрема Monobank оголосив премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень, засновник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов виписав чек на понад мільйон гривень у криптовалюті.

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов також долучився до підтримки та передав атлету 10 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого Владислав Гераскевич виступить з промовою у Верховній Раді України.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026

Владислав Гераскевич

У Шотландії вшанували загиблих українських спортсменів, про яких світу нагадав Гераскевич
Гераскевич виступить у Верховній Раді після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Гераскевич – про намір виступити на Іграх-2030: Хочу приїхати на Олімпіаду з тим самим шоломом і, звісно, виграти "золото"
Це його право, – Захарова відреагувала на заклик Гераскевича позбавити Бубку звання Героя України
Тут не можна мовчати: Маркевич підтримав заклик Гераскевича позбавити Бубку звання Герой України

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік