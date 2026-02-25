Гераскевич розповів, на що витратить мільйон від українського банку

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, на що збирається витратити премію в розмірі одного мільйона гривень від бізнесмена Олега Гороховського.

Відповідний коментар спортсмен залишив під публікацією в Instagram співзасновника Monobank.

"Дуже вдячний за підтримку! Будемо використовувати кошти, щоб допомогти нашій країні та українцям", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, що МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича за "шолом пам'яті" з українськими спортсменами, яких вбила Росія.

Український бізнес вирішив фінансово підтримати скелетоніста, якого відсторонили від змагань. Зокрема Monobank оголосив премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень, засновник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов виписав чек на понад мільйон гривень у криптовалюті.

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов також долучився до підтримки та передав атлету 10 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого Владислав Гераскевич виступить з промовою у Верховній Раді України.