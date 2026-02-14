Гераскевич: Сподіваюся, ми зможемо зберегти об’єднання навколо України якомога довше

Під час заходів у межах Мюнхенської конференції з безпеки український скелетоніст Владислав Гераскевич, який отримав запрошення на подію, звернувся до присутніх.

Слова Гераскевича з Мюнхена передає головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва.

27-річний спортсмен, який раніше був дискваліфікований на Олімпійських іграх 2026 через шолом пам'яті із зображенням загиблих на війні з Росією українських спортсменів, наголосив на важливості єдності та підтримки українців у час війни.

"Ця подія об'єднала нас навколо України, і я сподіваюся, що ми зможемо зберегти це об'єднання якомога довше – бути єдиними навколо України та навколо родин людей, які віддали свої життя. Завдяки їхній жертві ми можемо бути тут сьогодні. Ми змогли виступати на Олімпіаді як українська команда, і я щиро вдячний за це. І, звісно, я дуже радий, що ми можемо так достойно вшанувати родини загиблих, з такою великою підтримкою", - сказав Гераскевич.

Нагадаємо, ввечері 14 лютого в Мюнхені відбудеться церемонія вручення нагороди Munich Security Conference Award. Цьогоріч відзнаку отримають Brave People of Ukraine – сміливі українці.

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.