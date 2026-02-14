Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гераскевич: Сподіваюся, ми зможемо зберегти об’єднання навколо України якомога довше

Денис Шаховець — 14 лютого 2026, 16:15
Гераскевич: Сподіваюся, ми зможемо зберегти об’єднання навколо України якомога довше
Владислав Гераскевич
Instagram

Під час заходів у межах Мюнхенської конференції з безпеки український скелетоніст Владислав Гераскевич, який отримав запрошення на подію, звернувся до присутніх.

Слова Гераскевича з Мюнхена передає головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва.

27-річний спортсмен, який раніше був дискваліфікований на Олімпійських іграх 2026 через шолом пам'яті із зображенням загиблих на війні з Росією українських спортсменів, наголосив на важливості єдності та підтримки українців у час війни.

"Ця подія об'єднала нас навколо України, і я сподіваюся, що ми зможемо зберегти це об'єднання якомога довше – бути єдиними навколо України та навколо родин людей, які віддали свої життя. Завдяки їхній жертві ми можемо бути тут сьогодні.

Ми змогли виступати на Олімпіаді як українська команда, і я щиро вдячний за це. І, звісно, я дуже радий, що ми можемо так достойно вшанувати родини загиблих, з такою великою підтримкою", - сказав Гераскевич.

Нагадаємо, ввечері 14 лютого в Мюнхені відбудеться церемонія вручення нагороди Munich Security Conference Award. Цьогоріч відзнаку отримають Brave People of Ukraine – сміливі українці.

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

Читайте також :
Фото Хто стоїть за рішенням дискваліфікувати Гераскевича на Олімпійських іграх 2026
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026

Владислав Гераскевич

Гераскевич буде присутній на нагородженні українців під час Мюнхенської конференції з безпеки
Олімпійський чемпіон з гідності: Кличко – про Гераскевича
Легенда НХЛ присоромив очільницю МОК за дискваліфікацію Гераскевича через "шолом пам'яті"
Гераскевич: Ми змогли об'єднати наш народ проти такої несправедливості
Зеленський зустрівся з Гераскевичем та вручив йому орден Свободи

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік